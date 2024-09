A Firenze il nuovo Quartier Generale NATO permanente della Multinational Division South (Mnd-S)

"Europa in armi" su RAITRE

Il processo di riarmo in corso in Europa merita una riflessione più profonda e meno influenzata dalla paura e dall'emotività. La rappresentazione della Russia come un nemico che prepara un attacco all'Europa rischia di alimentare una narrazione sbagliata se non si approfondiscono i dati militari.

8 settembre 2024 - Alessandro Marescotti