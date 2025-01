Vademecum no armi in Ucraina

Scarica il volantino e i moduli da firmare. Inserisci sul calendario online luogo, data e orario dell'evento. Come inviare al Parlamento le firme raccolte. Come costruire coordinamenti locali. Martedì prossimo la Camera dei Deputati vota.

Mobilitiamoci per la pace! Un vademecum per agire contro l'invio delle armi in Ucraina Autore: Alessandro Marescotti Fonte: PeaceLink Chiudi

Guida pratica per organizzare un evento contro l'invio di armi in Ucraina

Tutto ciò che devi sapere per partecipare alla campagna #NoArmiUcraina

La guerra in Ucraina continua a mietere vittime e distruzioni. È ora di alzare la voce e dire basta alle armi! In questo articolo troverai tutte le informazioni necessarie per organizzare una manifestazione pacifica e far sentire la tua voce.

1. Scarica i materiali

Il primo passo è munirsi degli strumenti giusti. Sul sito ufficiale della campagna #NoArmiUcraina (inserisci qui il link al sito) puoi scaricare:

Volantini: scarica il modello da distribuire nelle piazze e nei luoghi più frequentati per informare le persone sulla tua iniziativa e invitare alla partecipazione

scarica il modello da distribuire nelle piazze e nei luoghi più frequentati per informare le persone sulla tua iniziativa e invitare alla partecipazione Moduli da firmare: scarica il modello A e il modello B per raccogliere le adesioni alla petizione e inviare un segnale forte ai nostri rappresentanti politici. Il modello B non va inviato al Parlamento ma serve al gruppo promotore per mantenere i contatti con i firmatari.

2. Organizza l'evento

Una volta scaricati i materiali, è il momento di pianificare la tua manifestazione. Scegli:

Un luogo simbolico: Una piazza, un parco o un punto di ritrovo facilmente accessibile.

Una piazza, un parco o un punto di ritrovo facilmente accessibile. Una data: Cerca di coordinarti con le iniziative degli altri gruppi locali e nazionali.

Cerca di coordinarti con le iniziative degli altri gruppi locali e nazionali. Un orario: Considera le esigenze dei partecipanti e le autorizzazioni necessarie.

Inserisci tutti i dettagli nel calendario online della campagna, così da rendere visibile la tua iniziativa a tutti gli interessati.

Calendario online: è un utile strumento per coordinare le manifestazioni in tutta Italia e evitare sovrapposizioni; segnala l'evento cliccando su www.peacelink.it/segnala

è un utile strumento per coordinare le manifestazioni in tutta Italia e evitare sovrapposizioni; segnala l'evento cliccando su www.peacelink.it/segnala Come organizzarsi: slides per orientarsi.

3. Come inviare le firme al Parlamento

Una volta raccolte le firme, è fondamentale scannerizzare i moduli firmati e inviarli al Parlamento:

Camera: tn_assegnazioni@camera.it

tn_assegnazioni@camera.it Senato: petizioni@senato.it

petizioni@senato.it per conoscenza inviare a: a.marescotti@peacelink.org (per darne informazione sul web)

4. Costruisci un coordinamento locale

Per rendere l'azione ancora più efficace, è importante creare un coordinamento locale. Coinvolgere amici, parenti, associazioni e chiunque condivida i valori della pace e il ripudio della guerra. Insieme potrete fare tre cose.

Dividere i compiti: ognuno potrà occuparsi di una specifica attività, come la distribuzione dei volantini, la raccolta delle firme o la comunicazione sui social media.

ognuno potrà occuparsi di una specifica attività, come la distribuzione dei volantini, la raccolta delle firme o la comunicazione sui social media. Organizzare incontri: organizzate riunioni periodiche per fare il punto della situazione e pianificare le prossime azioni.

organizzate riunioni periodiche per fare il punto della situazione e pianificare le prossime azioni. Creare una rete: entrate in contatto con altri gruppi locali per scambiare idee e esperienze.

Questa rete serve per proseguire anche dopo il voto parlamentare: occorre proseguire sulla contestazione del processo di riarmo, quantificando i costi e sviluppando la contestazione sociale.

Qui ci sono io costi della guerra e del riarmo https://www.peacelink.it/pace/docs/5790.pdf