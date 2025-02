"Senzatomica": la Campagna prosegue

Emozione ma anche e soprattutto descrizione, testimonianza e attenzione per realtà spesso nascoste dai media o tralasciate dall'incedere del vivere quotidiano. Un percorso che ha toccato molteplici aspetti del rischio atomico e del disarmo, dalle vicende del conflitto di ottanta anni fa, le immagini, i superstiti; e via via la storia che si propaga, gli anni dei test, i tanti trattati discussi e disattesi, le responsabilità della politica, della finanza, gli sforzi della società civile.

Un punto particolare ha fermato la mia mente al ricordo di quanto si è lavorato e come si è svolto il cammino progressivo che ha portato quasi 8 anni fa alla firma del TPAN, il Trattato per la messa al bando delle armi nucleari: un percorso iniziato diversi anni addietro e che ha avuto il suo sviluppo e la sua crescita in seno alle Conferenze diplomatiche che si sono succedute proprio grazie al lavoro e alla determinazione dei tanti gruppi di attivisti nella Società Civile: il concetto di “impatto umanitario” nell’ipotesi di un conflitto atomico non aveva mai trovato posto nelle Conferenze tra i vari Stati e nei Trattati sul disarmo nucleare.

L’arma atomica era rimasta l’unico tipo di arma di distruzione di massa non ancora giuridicamente soggetta a divieto; che aggiunge, oltre all’uso di tali ordigni, anche la semplice minaccia al loro impiego.