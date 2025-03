Comparazione delle spese militari russe con quelle di UE più Regno Unito

Per comprendere la questione più facilmente abbiamo creato questa scheda tecnica.

Le spese militari russe hanno superato quelle europee?

Nel 2024, la Russia ha stanziato 145,9 miliardi di dollari per la difesa, mentre i Paesi europei della NATO, Regno Unito incluso, hanno speso un totale di 457 miliardi. Tuttavia alcune elaborazioni statistiche stimano la spesa russa a 461,6 miliardi. Cosa c'è di vero?

L'uso improprio del PPP

I dati sulle spese militari della Russia risultano aumentati a 461,6 miliardi utilizzando la parità di potere d’acquisto (PPP). Le elaborazioni ad esempio dell’IISS trasformano usano il PPP per stimare la spesa russa a 461,6 miliardi. Si tratta di un'operazione inappropriata. Non tiene conto del fatto che il confronto militare NATO-Russia si basa su armamenti differenti. L’uso della parità di potere d’acquisto (PPP) è corretto quando si comparano merci simili, come il petrolio, il gas, il carbone, il grano. Ma in ambito militare si presta a usi inappropriati per la diversa qualità delle spese militari e i diversi apparati bellici che le spese militari vanno a finanziare.

Cosa è il PPP

"Le parità di potere d’acquisto rappresentano il potere d’acquisto della valuta nazionale dei diversi Paesi. Nella loro forma più semplice, tali parità consistono nel confronto del prezzo di un prodotto identico in due o più Paesi acquistato nelle rispettive valute nazionali. Per esempio, se un chilo di mele (varietà: Granny Smith, qualità 1A) in Francia costa 2 euro e in Svizzera 5 franchi, la parità di potere d’acquisto della Svizzera rispetto alla Francia è di 2,5 franchi per ogni euro". [Fonte: Ufficio Federale Statistico della Svizzera: https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/prezzi/raffronti-internationali-prezzi/parita-potere-acquisto.html]

Ma quando si comparano le armi russe e quelle europee non si comparano mele Granny Smith qualità 1A.