Le operazioni segrete del Regno Unito in Ucraina

Starmer e Zelensky Fonte: Wikipedia Chiudi Secondo il Times, nel 2023, durante la tanto attesa “offensiva di primavera” ucraina, un’operazione chiave fu quella di inviare truppe britanniche in segreto per addestrare i soldati ucraini.

Le rivelazioni chiave dell'inchiesta del The Times

L'inchiesta del The Times ha portato alla luce tre aree principali in cui il sostegno del Regno Unito all'Ucraina si sarebbe rivelato più significativo e pervasivo di quanto precedentemente riconosciuto pubblicamente.

In primo luogo, l'articolo ha rivelato il coinvolgimento britannico in operazioni segrete . Queste azioni, non divulgate nei canali ufficiali, suggeriscono un livello di impegno militare più diretto e rischioso di quanto ammesso.

In secondo luogo, l'inchiesta ha evidenziato la fornitura di intelligence di alto livello da parte del Regno Unito all'Ucraina. Questa condivisione di informazioni strategiche e operative si sarebbe rivelata cruciale per la capacità di Kiev di condurre operazioni contro le forze russe.

Infine, il The Times ha sottolineato il ruolo della diplomazia militare britannica nel mantenere coesa la coalizione occidentale nei momenti di particolare tensione, evitando fratture e garantendo un fronte unito contro Mosca.

Queste tre aree - operazioni segrete, intelligence di alto livello e diplomazia militare - costituiscono il fulcro dell'inchiesta e suggeriscono un sostegno britannico all'Ucraina più complesso, profondo e sfaccettato rispetto a quella presentata pubblicamente.

Ucraina e Regno Unito, la collaborazione segreta.

Analisi delle operazioni segrete britanniche

Le rivelazioni del The Times riguardo alle "operazioni segrete" condotte dal Regno Unito a sostegno dell'Ucraina trovano eco in diverse altre fonti, suggerendo un coinvolgimento militare britannico più profondo di quanto ufficialmente dichiarato. L'inchiesta del The Times afferma che, a differenza degli Stati Uniti, il Regno Unito ha mantenuto piccole squadre di ufficiali militari all'interno dell'Ucraina dopo l'invasione russa. Questi ufficiali avrebbero operato a fianco di militari statunitensi e della CIA per pianificare attacchi di rilievo, incluso quello al ponte di Kerch. (1) Questa affermazione è corroborata da un libro di un giornalista polacco, Zbigniew Parafianowicz, il quale, citando un ministro del governo polacco, riferisce di aver incontrato commando britannici in uniforme e armati nel marzo 2022, nelle prime fasi del conflitto. (2)

Ulteriori indicazioni sulla presenza di forze speciali britanniche in Ucraina emergono da documenti di intelligence statunitensi trapelati, che avrebbero indicato la presenza di circa 50 membri delle forze speciali britanniche nel paese. (5) La conferma, seppur indiretta, di un coinvolgimento britannico in operazioni segrete è giunta anche dal capo dell'MI6, Militar Intelligence (section 6) Fonte: Wikipedia Chiudi

L'inchiesta del The Times (1) menziona anche episodi specifici, come l'evacuazione di due comandanti ucraini del sud-est verso la Polonia da parte di commando britannici pesantemente armati e vestiti in borghese all'inizio del conflitto. Inoltre, truppe britanniche sarebbero state inviate segretamente per equipaggiare aerei ucraini con missili da crociera a lungo raggio Storm Shadow e per addestrare piloti e personale di terra al loro utilizzo. (9) Il Ministero della Difesa britannico ha ammesso che i Royal Marines sono stati dispiegati per "operazioni discrete" in Ucraina (11), fornendo un'ulteriore conferma di un coinvolgimento militare che va oltre il semplice addestramento.

Oltre alla presenza di forze speciali, il Regno Unito ha svolto un ruolo significativo nell'addestramento delle forze ucraine. Oltre 53.000 militari ucraini hanno ricevuto addestramento nel Regno Unito tramite l'Operazione INTERFLEX.(12) Forze speciali britanniche avrebbero anche addestrato truppe locali a Kiev all'uso di missili anticarro NLAW forniti dal Regno Unito (3), e avrebbero addestrato le guardie del corpo del presidente Zelensky. (2) Il contributo britannico allo sviluppo delle forze speciali ucraine risalirebbe addirittura al 2014. (2)

Il coinvolgimento britannico si estenderebbe anche alla pianificazione di attacchi. Ufficiali britannici avrebbero collaborato con militari statunitensi e la CIA nella pianificazione di operazioni cruciali, come l'attacco al ponte di Kerch. (1) Il Regno Unito avrebbe inoltre avuto un ruolo chiave nell'assistere l'Ucraina nella preparazione della sua controffensiva del 2023. (9) Infine, le forze speciali britanniche avrebbero fornito supporto logistico e di evacuazione al personale ucraino nelle prime fasi della guerra. (1)

L'insieme di queste informazioni provenienti da diverse fonti indica un livello di coinvolgimento militare britannico in Ucraina significativamente più profondo di quanto ammesso pubblicamente. Questo coinvolgimento spazia dalla presenza diretta di forze speciali al supporto tecnico, all'addestramento e alla partecipazione nella pianificazione di operazioni militari. Sembra che il Regno Unito abbia adottato un approccio più proattivo e meno avverso al rischio rispetto agli Stati Uniti nel suo sostegno militare all'Ucraina, come suggerito dalla maggiore libertà concessa ai capi militari britannici di visitare il paese. (9) La segretezza che circonda queste operazioni solleva interrogativi sulla trasparenza e sulla responsabilità nei confronti del pubblico e del parlamento. (3)

Il ruolo dell'intelligence di alto livello fornita dal Regno Unito

La fornitura di intelligence di alto livello rappresenta un altro pilastro fondamentale del sostegno del Regno Unito all'Ucraina, con un impatto significativo sul conflitto in corso. Il governo britannico ha dichiarato pubblicamente di continuare a condividere intelligence con l'Ucraina. (13) Questa promessa è stata ribadita anche in seguito alla decisione degli Stati Uniti di sospendere la propria condivisione di intelligence con Kiev, con il Regno Unito che si è impegnato a continuare a fornire analisi di intelligence all'Ucraina. (15)

Tuttavia, il Regno Unito riconosce che le sue capacità di intelligence, pur significative, non sono altrettanto vaste di quelle statunitensi e non possono sostituirle completamente. (15) L'intelligence fornita dal Regno Unito include avvertimenti tempestivi di potenziali attacchi e supporto per le capacità di attacco in profondità contro la Russia. (15) Questa intelligence è raccolta attraverso diverse fonti, tra cui satelliti, aerei da sorveglianza, sistemi di ricognizione terrestri e intelligence umana, oltre all'analisi di materiali open-source. (15)

La decisione degli Stati Uniti di sospendere la condivisione di intelligence è stata descritta da alcune fonti come un "colpo devastante" per le forze ucraine, potenzialmente "accecandole" in un momento cruciale del conflitto. (19) In questo contesto, è importante notare che il Regno Unito non potrà condividere con l'Ucraina l'intelligence di origine statunitense ricevuta tramite i suoi accordi di scambio con Washington. (16)

Nonostante queste limitazioni, il ruolo dell'intelligence britannica negli attacchi ucraini sembra essere stato significativo. Come menzionato in precedenza, ufficiali britannici avrebbero lavorato a stretto contatto con militari statunitensi e la CIA per pianificare alcuni degli attacchi più importanti della guerra, incluso quello al ponte di Kerch. (1)

La Russia, dal canto suo, percepisce il conflitto in Ucraina come una guerra per procura orchestrata dall'Occidente e considera i combattenti stranieri che si uniscono alle forze ucraine come "mercenari" che agiscono per conto dei governi occidentali. Mosca ha anche suggerito che i sistemi d'arma più complessi forniti a Kiev sono probabilmente gestiti da personale della NATO. (9)

La condivisione di intelligence rappresenta un elemento cruciale del sostegno britannico, fornendo informazioni vitali per le capacità difensive e offensive dell'Ucraina. Tuttavia, è chiaro che la capacità del Regno Unito in questo settore, pur essendo di alto livello, non può sostituire completamente quella degli Stati Uniti. La decisione statunitense di limitare la condivisione di intelligence, anche con stretti alleati come il Regno Unito per la successiva trasmissione all'Ucraina, evidenzia potenziali tensioni o cambiamenti nelle politiche e priorità degli Stati Uniti. (19) Nonostante queste restrizioni, il continuo impegno del Regno Unito a fornire la propria intelligence all'Ucraina sottolinea un interesse strategico indipendente nel sostenere il paese. (13)

Esempi concreti di diplomazia militare britannica

La diplomazia militare britannica ha giocato un ruolo fondamentale nel sostenere l'Ucraina e nel mantenere unita la coalizione internazionale contro l'aggressione russa. Un esempio lampante è la leadership del Regno Unito nella "Coalizione dei Volenterosi". Insieme alla Francia, il Regno Unito sta guidando gli sforzi per costruire questa coalizione con l'obiettivo dichiarato di sostenere la sicurezza a lungo termine dell'Ucraina. (12) Il Primo Ministro britannico ha convocato diverse riunioni di leader occidentali per discutere e avanzare i piani per questa coalizione. (24) L'obiettivo principale è quello di includere un contingente di mantenimento della pace in Ucraina una volta raggiunto un accordo di cessate il fuoco. (25) Incontri di capi militari di circa 30 paesi alleati si sono tenuti sia a Londra che a Bruxelles per pianificare la fase operativa della coalizione e definire i dettagli del suo potenziale dispiegamento. (28) Nonostante il significativo coinvolgimento di molti paesi europei e del Commonwealth, la partecipazione degli Stati Uniti e le loro garanzie di sicurezza rimangono un elemento di incertezza nei piani della coalizione. (28)

Un altro aspetto cruciale della diplomazia militare britannica è stato il suo ruolo nel mantenere i rapporti tra Ucraina e Stati Uniti. Secondo quanto riferito, il Regno Unito ha svolto un ruolo chiave nel ripristinare il dialogo tra Kiev e Washington dopo alcune divergenze sorte in seguito ai cambiamenti nei piani della controffensiva ucraina nel 2023. L'ammiraglio Sir Tony Radakin, capo di stato maggiore della difesa del Regno Unito, avrebbe avuto un ruolo particolarmente significativo in questi sforzi diplomatici. (10) Inoltre, i capi militari britannici sarebbero stati considerati dagli ucraini come il "cervello" della coalizione anti-Putin e avrebbero svolto un ruolo fondamentale nel mantenere uniti i difficili rapporti tra Washington e Kiev in momenti di tensione. (10)

Il Regno Unito ha anche fornito un robusto supporto diplomatico all'Ucraina in vari forum internazionali. Ha sostenuto attivamente le risoluzioni dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che condannano l'invasione russa e gli attacchi alle infrastrutture critiche dell'Ucraina. (12) Il Regno Unito utilizza la sua posizione nel Consiglio di Sicurezza dell'ONU per condannare le azioni della Russia e per ribadire il suo fermo sostegno all'Ucraina. (12) Inoltre, il Regno Unito si avvale dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) come piattaforma per ritenere la Russia responsabile delle sue azioni in Ucraina e per esprimere il suo continuo sostegno a Kiev. (12)

A livello bilaterale, il Regno Unito ha stretto importanti accordi e partenariati strategici con l'Ucraina. L'accordo di partenariato strategico e commerciale tra Regno Unito e Ucraina mira a promuovere una collaborazione più ampia e approfondita in nove pilastri chiave, inclusa la difesa e la sicurezza. (12) Il Regno Unito è stato il primo paese ad annunciare un accordo di cooperazione in materia di sicurezza decennale con l'Ucraina, dimostrando un impegno a lungo termine per la sua difesa. (12) Inoltre, è stato concordato un partenariato di 100 anni tra Regno Unito e Ucraina, sottolineando la profondità e la durata della relazione bilaterale. (12)

Infine, il Regno Unito ha dimostrato il suo impegno anche attraverso il supporto all'industria della difesa ucraina. Sta attivamente lavorando per collegare le aziende britanniche e ucraine al fine di garantire che le riparazioni delle attrezzature militari possano essere effettuate direttamente in Ucraina, accelerando il ritorno di materiale vitale al fronte. (41) Il Regno Unito ha anche istituito un trattato di sostegno industriale alla difesa Regno Unito-Ucraina, facilitando ulteriormente la cooperazione nel settore militare. (12)

Questi esempi concreti evidenziano come la diplomazia militare britannica vada oltre la semplice fornitura di armi e aiuti finanziari. Il Regno Unito ha assunto un ruolo di leadership nel mobilitare il sostegno internazionale, nel facilitare la comunicazione tra alleati chiave e nel costruire partenariati strategici a lungo termine con l'Ucraina. Questo approccio multifattoriale dimostra un impegno profondo e duraturo per la sovranità e la sicurezza dell'Ucraina.

Confronto tra le rivelazioni e le dichiarazioni ufficiali

Un confronto tra le rivelazioni dell'inchiesta del The Times e di altre fonti con le dichiarazioni ufficiali rilasciate dal Regno Unito e da altre nazioni occidentali in merito al loro sostegno all'Ucraina rivela alcune potenziali discrepanze. Mentre le dichiarazioni ufficiali si concentrano principalmente sulla fornitura di armi, aiuti finanziari e addestramento (12), le rivelazioni suggeriscono un coinvolgimento più diretto in operazioni segrete e pianificazione militare. La presenza di forze speciali britanniche in Ucraina, il loro coinvolgimento nella pianificazione di attacchi e l'evacuazione di comandanti ucraini sono elementi che raramente, se non mai, compaiono nelle dichiarazioni ufficiali.

Allo stesso modo, le dichiarazioni ufficiali potrebbero non aver pienamente divulgato la portata e la natura dell'intelligence di alto livello fornita, in particolare per quanto riguarda il supporto per attacchi in profondità contro il territorio russo. Sebbene il governo britannico abbia ammesso di continuare a condividere intelligence con l'Ucraina (13), i dettagli specifici e il ruolo di questa intelligence nelle operazioni militari ucraine rimangono in gran parte non divulgati.

La "diplomazia militare" è spesso presentata in termini di coordinamento degli aiuti e imposizione di sanzioni contro la Russia. (12) Tuttavia, le rivelazioni suggeriscono un ruolo più attivo del Regno Unito nel mantenere unita la coalizione anti-russa in momenti di tensione e nel mediare tra alleati, in particolare tra Stati Uniti e Ucraina. Questi sforzi diplomatici dietro le quinte non sono sempre evidenti nelle comunicazioni ufficiali.

Infine, il governo britannico ha mantenuto una rigorosa politica di non commento sulle operazioni delle forze speciali. (3) Questa posizione crea una netta discrepanza tra le rivelazioni di un loro significativo coinvolgimento e la mancanza di conferma o negazione da parte delle autorità britanniche.

Sembra quindi esserci uno sforzo deliberato per sottovalutare la portata e la natura del coinvolgimento del Regno Unito, in particolare per quanto riguarda le operazioni segrete e il livello di condivisione di intelligence. Questa strategia potrebbe essere definita come "ambiguità strategica". Le ragioni di questa sottovalutazione potrebbero essere molteplici, tra cui evitare un'escalation con la Russia, mantenere la sicurezza operativa delle missioni in corso o gestire sensibilità politiche interne. Mentre le dichiarazioni ufficiali enfatizzano l'unità tra gli alleati occidentali, le rivelazioni a volte suggeriscono tensioni e disaccordi, in particolare tra Stati Uniti e Ucraina, in cui il Regno Unito ha svolto un ruolo di mediazione.

Ragioni della mancata divulgazione

Diverse ragioni plausibili potrebbero spiegare perché la portata del sostegno britannico all'Ucraina potrebbe essere stata non divulgata.

In primo luogo, la natura intrinsecamente riservata delle operazioni speciali e delle attività di intelligence rende comprensibile la reticenza a divulgare dettagli specifici. ( 3) La necessità di mantenere la sicurezza operativa per proteggere fonti, metodi e personale coinvolto è una priorità fondamentale per qualsiasi servizio di intelligence e forza speciale.

In secondo luogo, la sottovalutazione del coinvolgimento diretto potrebbe essere una strategia per evitare un'escalation del conflitto con la Russia. ( 9) Un'ammissione pubblica di un ruolo militare più attivo da parte di una nazione della NATO potrebbe essere interpretata da Mosca come un'escalation significativa, con conseguenze potenzialmente pericolose per la stabilità regionale e internazionale.

Inoltre, considerazioni politiche interne giocano un ruolo importante nella gestione della comunicazione pubblica. Il rispetto per le decisioni di altri alleati, in particolare gli Stati Uniti, in merito alla divulgazione di informazioni sensibili, è un altro fattore da considerare. ( 19)

Infine, la necessità di mantenere la coesione della coalizione anti-russa potrebbe aver indotto a evitare dichiarazioni che potrebbero creare divisioni o minare il sostegno internazionale all'Ucraina. Una narrazione più sobria e focalizzata sull'aiuto militare e finanziario potrebbe essere stata ritenuta più efficace nel mantenere unito il fronte occidentale contro l'aggressione russa.

Implicazioni politiche e diplomatiche

Le rivelazioni sulla portata del sostegno britannico all'Ucraina hanno diverse implicazioni politiche e diplomatiche, sia per il conflitto in corso che per le relazioni internazionali in generale.

Un'implicazione immediata potrebbe essere un inasprimento delle tensioni tra il Regno Unito e la Russia. ( 9) Se Mosca dovesse percepire un coinvolgimento britannico più diretto e segreto, le accuse di partecipazione diretta della NATO al conflitto potrebbero intensificarsi, portando a una postura più intransigente.

A livello di relazioni tra alleati occidentali, le diverse strategie di comunicazione e i livelli di trasparenza tra il Regno Unito e gli Stati Uniti, come suggerito dall'inchiesta del The Times ( 9) , potrebbero richiedere un maggiore coordinamento e comprensione reciproca per evitare potenziali frizioni o malintesi.

Dal punto di vista del diritto internazionale, il coinvolgimento in operazioni segrete in un conflitto armato solleva questioni complesse riguardo al concetto di neutralità e al limite tra il sostegno e la partecipazione diretta.

In prospettiva futura, queste rivelazioni potrebbero influenzare la posizione delle parti in eventuali negoziati di pace. La consapevolezza di un sostegno occidentale più profondo potrebbe rafforzare la determinazione della Russia di utilizzare queste informazioni per accusare l'Occidente di ingerenza militare più profonda e di aver mentito di fronte all’opinione pubblica. Aver celato la reale portata del sostegno potrebbe infatti minare la credibilità e la trasparenza dei governi occidentali agli occhi del pubblico, alimentando scetticismo e sfiducia nelle dichiarazioni ufficiali.

Conclusione

L'analisi del materiale disponibile, in particolare l'inchiesta del The Times e le informazioni provenienti da altre fonti, suggerisce che il sostegno del Regno Unito all'Ucraina è stato significativamente più rilevante e pervasivo di quanto ammesso pubblicamente. La discrepanza tra le dichiarazioni ufficiali, focalizzate principalmente sulla fornitura di aiuti militari e finanziari, e le rivelazioni di operazioni segrete, intelligence di alto livello e una diplomazia militare attiva, evidenzia la discrepanza fra quanto dichiarato in pubblico e quanto è stato effettivamente condotto sul campo militare sotto il velo della segretezza.

Il Regno Unito sembra aver adottato un approccio strategico estremamente rischioso che continua ancora oggi nel suo ruolo di leadership della "Coalizione dei Volenterosi".

La segretezza che ha circondato alcuni aspetti del sostegno britannico solleva importanti questioni sulla trasparenza e la responsabilità democratica. Mentre la necessità di proteggere informazioni sensibili è comprensibile, è fondamentale che il pubblico e il parlamento siano adeguatamente informati sulla natura e la portata del coinvolgimento militare del proprio paese all'estero.

Il sostegno del Regno Unito all'Ucraina rappresenta un caso complesso di politica estera e di sicurezza, in cui la realtà dell'impegno militare e diplomatico sembra andare oltre la narrazione pubblica ufficiale. Comprendere appieno la portata e le implicazioni di questo sostegno è cruciale per opporsi consapevolmente a una escalation militare in Ucraina collegata a un ulteriore coinvolgimento delle forze armate britanniche sul campo. Make school not war Fonte: Facebook Chiudi

Dossier a cura di Alessandro Marescotti

a.marescotti@peacelink.org

Ricerca condotta con l’ausilio di strumenti di Deep Research basati sull’intelligenza artificiale e rielaborata da Alessandro Marescotti