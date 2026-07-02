Il primo test dal dopoguerra

"Able" fu la prima esplosione nucleare dopo i bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki nell'agosto 1945. È stata la prima di 21 bombe che sono state fatte esplodere nell'atollo di Bikini, nelle Isole Marshall, per un periodo di dodici anni.

Tra i tanti anniversari che usiamo celebrare, eccone uno assolutamente sconosciuto ai più. Era il 1° luglio di ottant'anni fa, il mondo si stava lentamente risollevando dagli orrori del conflitto ma la "guerra fredda" cominciava a delinearsi e a richiedere le sue vittime.

La pagina del sito "Peace & Health Blog" di IPPNW aiuta a svelare una tragedia che non possiamo relegare solo ai libri di storia.

Descrive Xanthe Hall:

Mushroom cloud from ‘Able’ nuclear test, with ships below during Operation Crossroads on Bikini Atoll Fonte: Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti/ pubblico dominio Chiudi Il test nucleare "Able" è stato uno dei due test condotti dagli Stati Uniti come parte dell'"Operazione Crossroads". Ebbe luogo il 1° luglio 1946 e fu la prima esplosione nucleare ad essere effettuata dopo i bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki nell'agosto 1945. È stata la prima di 21 bombe che sono state fatte esplodere nell'atollo di Bikini, nelle Isole Marshall, nell'Oceano Pacifico, per un periodo di dodici anni, per un totale di circa 75 megatoni di TNT. Tra il 1946 e il 1962 furono effettuati complessivamente 106 test nucleari nelle Isole Marshall. Inizialmente erano previsti tre test: uno aereo per il 15 maggio, uno di superficie per il 1° luglio e uno sottomarino all'inizio del 1947. Tuttavia, il primo test della serie fu rinviato, apparentemente per consentire a un maggior numero di membri del Congresso degli Stati Uniti di assistervi ufficialmente. Probabilmente il Segretario di Stato, James Byrnes, fu dietro al rinvio, poiché desiderava più tempo per i colloqui internazionali sul controllo delle armi nucleari.

E la descrizione continua:

Lo scopo del test era studiare l'effetto di una bomba nucleare sulle navi da guerra nemiche, sulla loro struttura e sulle attrezzature di bordo. Nella laguna, un gruppo di 93 navi e sottomarini – navi catturate ai tedeschi e ai giapponesi durante la Seconda Guerra Mondiale e navi statunitensi fuori servizio – erano ancorati nelle acque poco profonde, alcuni con carri armati, automobili o persino aerei a bordo.

(e leggo una frase che mi fa riflettere: ma nell'agosto del '45, Hiroshima e Nagasaki potevano venire risparmiate? Chissà...)

Durante lo sviluppo della bomba, si era ipotizzato di testare le prime bombe atomiche sulla Marina giapponese presso l'isola di Truk, ma quest'idea fu accantonata a favore del bombardamento delle città.

Nel 1946, divenne una priorità a causa dei timori militari che la bomba atomica avrebbe reso obsoleta la marina. Vi era inoltre un maggiore interesse per la sopravvivenza delle navi e per le possibili misure difensive o modifiche alla progettazione navale che si sarebbero potute dedurre dai risultati del test.

L'atollo di Bikini Fonte: Wikimedia Chiudi venne scelta per la sua posizione, apparentemente lontana dalle aree di pesca e dalle rotte delle navi (e immagino quanta ignoranza vi fu allora, sulle conseguenze delle esplosioni anche a lunga distanza!) mentre la popolazione indigena venne convinta a trasferirsi altrove. Le motivazioni? Era per il bene dell'umanità...

Fu raggiunto un accordo verbale con il loro capo e furono reinsediati sull'atollo di Rongerik, a circa 200 km a est di Bikini, con cibo e acqua per alcune settimane, ma poi furono abbandonati alla fame, poiché non c'era cibo, pesce o molluschi a sufficienza per sostentarli. Non poterono più tornare all'atollo, che è rimasto disabitato fino ad oggi.

"Able" fu presentato come un grande evento di pubbliche relazioni, ma dietro le quinte si svolse un acceso dibattito politico e scientifico sugli effetti delle relazioni internazionali, lo sfollamento delle popolazioni indigene dalle loro isole, le preoccupazioni ambientali e la negazione pubblica dei rischi legati alle radiazioni. La bomba atomica Mark III, nome in codice Gilda, fu sganciata da un aereo B-29 Superfortress, "Dave's Dream", ed esplose a circa 150 metri di altezza sopra l'atollo di Bikini, nel Pacifico meridionale, con una potenza di 23 chilotoni. La bomba mancò il bersaglio, la nave "Nevada", di circa 650 metri - sebbene dipinta di un arancione brillante per essere facilmente riconoscibile - causando quindi danni inferiori alle aspettative. Cinque navi furono affondate e 14 gravemente danneggiate.

Certamente noi oggi abbiamo una conoscenza maggiore riguardo gli effetti immediati e duraturi causati da una deflagrazione atomica. Diventa allora più atroce leggere adesso qua:

146 maiali, 176 capre, 3.030 ratti, 109 topi e 57 porcellini d'India – furono collocati su 22 delle navi bersaglio per studiare gli effetti della bomba su di essi. I maiali furono scelti per la loro somiglianza con la pelle e i capelli umani; le capre perché il loro peso era simile a quello umano. Alcune capre furono cosparse di unguenti protettivi, altre furono rasate. Nel laboratorio di ematologia furono effettuati esami ematologici su tutti gli animali e furono controllati gli effetti delle radiazioni. Il 35% di questi animali morì o fu soppresso dopo il test. Il 10% del totale morì per l'esplosione, il 15% per le radiazioni alcuni giorni dopo. Gli animali sopravvissuti al test di Able non furono più utilizzati per test successivi.

Il test nucleare incontrò opposizione:

In particolare da parte di scienziati e politici. Si sosteneva che ulteriori test sarebbero stati pericolosi per l'ambiente e ritenuti superflui. Vennero lanciati avvertimenti sugli effetti sulla salute dei militari dovuti agli alti livelli di radiazioni e si temeva che l'acqua di mare sarebbe stata gravemente contaminata. Anche gli attivisti per i diritti degli animali protestarono.

E: