Quando Pio XII condannò il bikini ma non Bikini

Nel 1946 il Vaticano si mobilitò per il pudore e non per l’apocalisse nucleare. Papa Pio XII infatti condannò il costume da bagno come “peccaminoso”. Sull’annientamento atomico all’atollo di Bikini, invece, nessuna dichiarazione ufficiale. Un paradosso storico che racconta le priorità morali del secondo dopoguerra.

Era l’estate del 1946

Il mondo usciva dalla guerra più devastante della storia. Il trauma di Hiroshima e Nagasaki (agosto 1945) era ancora fresco. In quell’estate del 1946 l’attenzione pubblica si divise tra due eventi molto diversi fra loro ma che ebbero come filo conduttore la stessa parola: Bikini. Il test atomico di Bikini nel 1946 Autore: Navy photographer Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Operazione_Crossroads Chiudi

Il primo evento, tragico e reale: il 1° luglio gli Stati Uniti condussero l’Operazione Crossroads sull’atollo di Bikini, nell’Oceano Pacifico, facendo esplodere la prima bomba atomica del secondo dopoguerra (denominata “Able”). Il 25 luglio avrebbe fatto esplorere la seconda, soprannominata “Baker”.

L'esplosione nucleare del 1946 a Bikini Autore: U.S. Army Photographic Signal Corps Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Operazione_Crossroads#/media/File:Crossroads_baker_explosion.jpg Chiudi

La bomba nucleare, che avrebbe dovuto porre per sempre fine alla guerra, ritornava alla ribalta con il suo spettrale fungo atomico. Fu una dimostrazione pubblica della potenza americana, trasmessa in tutto il mondo come spettacolo scientifico e avvertimento geopolitico. Louis Réard (sarto e ingegnere) con il bikini da lui ideato Autore: Bikini science Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Louis_Réard#/media/File:Louis_Réard_bikini.jpg Chiudi

Il secondo evento, leggero e "scandaloso": il 5 luglio 1946, l’ingegnere parigino Louis Réard presentò alla Piscina Molitor di Parigi un costume da bagno femminile composto da quattro triangoli di stoffa e trenta centimetri di spago. Lo chiamò “bikini”, ispirandosi all’atollo del Pacifico. Voleva che la sua creazione avesse sulla società un effetto “esplosivo” paragonabile a quello della bomba di quattro giorni prima.

Lo scandalo fu immediato. Ma la reazione più significativa, quella che racconta molto dell’anima di quell’epoca, venne dalla Chiesa cattolica.

Papa Pio XII nel 1945 Autore: Associated Press - pubblico dominio Fonte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Infallible_(Pope_Pius_XII)_–_Sept._1945.jpg#/media/File:The_Infallible_(Pope_Pius_XII)_–_Sept._1945.jpg Chiudi

La condanna immediata: il bikini è “peccaminoso”

A differenza di quanto accadde per l’esplosione nucleare, la Santa Sede reagì prontamente alla presentazione del costume da bagno. Papa Pio XII condannò pubblicamente il bikini come “peccaminoso” e “oltraggioso al pudore”. La sua voce si levò netta e inequivocabile contro quella che ai suoi occhi rappresentava una minaccia all’ordine morale tradizionale.

La condanna non rimase solo verbale. Su pressione del Vaticano, il bikini fu vietato in diversi paesi a forte tradizione cattolica, tra cui Italia, Spagna e Portogallo. In Italia, il Ministero dell’Interno emanò circolari che ne proibivano l’uso sulle spiagge pubbliche, e le forze dell’ordine effettuarono multe e sequestri.

Il silenzio sulla bomba: nessuna dichiarazione per Bikini

Ecco il paradosso storico. Per l’atollo di Bikini, per i test nucleari che stavano contaminando l’oceano e avviando la corsa agli armamenti più terrificante della storia umana, Papa Pio XII non rilasciò alcuna dichiarazione ufficiale nel 1946.

Non esiste un comunicato, un discorso, una condanna specifica riferita all’Operazione Crossroads. Il Papa, che riuscì a trovare le parole per condannare un indumento, rimase in silenzio di fronte al test dell'apocalisse.

Questo silenzio non significa che Pio XII fosse inconsapevole della minaccia. Al contrario. Già il 30 novembre 1941, in piena guerra mondiale, il Papa aveva dichiarato alla Pontificia Accademia delle Scienze di seguire con apprensione «l’incredibile avventura dell’uomo impegnato nella ricerca sull’energia nucleare», avvertendo che la scienza poteva trasformarsi in un’arma a doppio taglio capace di «uccidere».

Il 21 febbraio 1943, due anni prima di Hiroshima, Pio XII aveva messo in guardia contro il pericolo che dalle ricerche nucleari potesse seguire «non solo nel luogo stesso, anche per l’intero nostro pianeta, una pericolosa catastrofe» .

Eppure, nell’estate del 1946, quando i test sull’atollo di Bikini dimostrarono al mondo che quella catastrofe era già possibile, il Papa scelse il silenzio sia sul primo esperimento del 1° luglio che sul secondo del 25 luglio.

Il test nucleare di Bikini, 1946 Autore: Dipartimento della Difesa USA Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Operazione_Crossroads#/media/File:Operation_Crossroads_Baker_Edit.jpg Chiudi

La prima condanna del nucleare arriva due anni dopo

La prima presa di posizione pubblica e inequivocabile di Pio XII sulla bomba atomica arrivò solo l’8 febbraio 1948, durante un discorso alla Pontificia Accademia delle Scienze. In quell’occasione, il Papa definì l’ordigno nucleare «la più terribile arma che la mente umana abbia, fino ad oggi, ideata». E si rivolse agli scienziati del mondo con una domanda che non ci ha più abbandonato:

«Quali sciagure l’umanità dovrebbe attendere da un futuro conflitto, qualora avesse a dimostrarsi impossibile di arrestare o frenare l’impiego delle sempre nuove e sempre più sorprendenti invenzioni scientifiche?»

Il discorso del 1948 rappresentò il primo atto di un magistero che si sarebbe via via approfondito. Nel Radiomessaggio di Natale del 1955, Pio XII descrisse con parole drammatiche gli effetti di un olocausto nucleare:

«Non vi sarà alcun grido di vittoria, ma soltanto l’inconsolabile pianto della umanità, che desolatamente contemplerà la catastrofe dovuta alla sua stessa follia»

Perché il Vaticano parlò del bikini e non di Bikini?

Le ragioni di questa disparità sono storiche e politiche, non teologiche. Alcuni fattori aiutano a comprendere il silenzio del 1946.

La Guerra Fredda e l’anticomunismo. Pio XII, eletto nel 1939, era un convinto anticomunista. Nel 1946, il mondo stava rapidamente dividendosi in due blocchi, e gli Stati Uniti — che conducevano i test sull’atollo di Bikini — rappresentavano il baluardo dell’Occidente cristiano contro l’ateismo sovietico. Una condanna esplicita dei test atomici americani avrebbe indebolito il fronte occidentale.

La priorità della lotta per il “pudore”. Per la Chiesa del dopoguerra, la difesa dell’ordine morale tradizionale era un terreno familiare e immediato. La sessualità, l’abbigliamento, il corpo femminile: ecco il "campo di battaglia" su cui il magistero poteva esercitare un controllo diretto e sanzionare i comportamenti. Il bikini rappresentava una "minaccia" visibile, quotidiana, tangibile. La bomba atomica, invece, era un fenomeno lontano.

La svolta: Giovanni XXIII, il Concilio e la condanna definitiva

Il cambio di passo decisivo avvenne con Giovanni XXIII. Durante la crisi dei missili di Cuba (ottobre 1962), quando il mondo fu a un passo dall’apocalisse nucleare, papa Giovanni si rivolse via radio ai capi di Stato per scongiurare la catastrofe.

L’11 aprile 1963, Giovedì santo, promulgò l’enciclica Pacem in Terris, un testo rivolto non solo ai cattolici ma a tutti «gli uomini di buona volontà». In essa scrisse una frase che segnò una svolta epocale nel magistero della Chiesa:

«Nell’era atomica riesce quasi impossibile pensare che la guerra possa essere utilizzata come strumento di giustizia»

Il Concilio Vaticano II, con la costituzione pastorale Gaudium et Spes (1965), sancì la posizione definitiva:

«Ogni azione di guerra che tende indiscriminatamente alla distruzione di intere città o di vaste regioni con i loro abitanti è un crimine contro Dio e contro la stessa umanità, e deve essere condannata con fermezza e senza esitazione»

Da allora, i papi successivi hanno reso la lotta allle armi nucleari un pilastro del magistero sociale. Giovanni Paolo II, nel febbraio 1981 da Hiroshima, gridò: «L’umanità deve attuare un rivolgimento morale». Benedetto XVI incoraggiò «la prospettiva della completa eliminazione [delle armi nucleari] dal pianeta». Papa Francesco, nell'enciclica Fratelli Tutti, ha scritto che «l'obiettivo finale dell'eliminazione totale delle armi nucleari diventa sia una sfida sia un imperativo morale e umanitario».

Il paradosso storico che interroga

Ricostruire questa vicenda non serve a giudicare il passato con la superbia del presente, ma a comprenderne le contraddizioni.

Nell’estate del 1946, il Vaticano si mobilitò concretamente (con dichiarazioni, divieti, sanzioni civili) contro un indumento che rivelava l’ombelico femminile. Sull’atollo di Bikini, mentre le esplosioni atomiche alzavano i loro funghi mortali sull’oceano, la Santa Sede osservò un silenzio pubblico sostanziale.

Oggi, a distanza di ottant’anni, la prospettiva si è ribaltata. Il bikini è ormai un indumento consueto che non fa più scandalo. La bomba atomica, invece, è ancora lì, come un incubo. E la radioattività a Bikini è ancora superiore a quella di Chernobyl.

Forse, quella “lotta per il pudore” degli anni Cinquanta era solo un modo, inconsapevole e maldestro, per non guardare in faccia il vero abisso.

La storia, come sempre, giudicherà. Noi, intanto, ricordiamo.

Fonti