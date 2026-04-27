La società civile alla prova del disarmo nucleare: la voce dei lavoratori arriva all’ONU

CGIL Autore: CGIL Fonte: CGIL Chiudi

Nazioni Unite

Trattato di non proliferazione delle armi nucleari

Oggi si apre presso la sede dellel’undicesima Conferenza di revisione del(TNP), un appuntamento decisivo che si svolgerà

Sarà un banco di prova per la credibilità stessa del sistema internazionale e per la volontà concreta di avanzare verso il disarmo nucleare.

Le premesse, tuttavia, non sono incoraggianti.

Le conferenze del 2015 e del 2022 si sono concluse senza un documento finale condiviso. Un terzo fallimento consecutivo rischierebbe di minare ulteriormente l’efficacia del trattato, già sotto pressione per la mancanza di progressi tangibili nell’attuazione dell’articolo 6, che impegna gli Stati dotati di armi nucleari a negoziare il disarmo.

Eppure, proprio in questo scenario segnato dal pessimismo delle grandi potenze, emerge con forza il ruolo della società civile. Non più semplice spettatrice, ma protagonista attiva capace di orientare l’opinione pubblica, costruire consapevolezza e riportare al centro dell’agenda globale la questione del disarmo.

È in questo quadro che assume un significato particolarmente rilevante la presenza della CGIL all’interno della delegazione della Confederazione Sindacale Internazionale (CSI). Accanto ai rappresentanti di AFL-CIO, RENGO e CGT, la CGIL porta all’ONU la voce del lavoro organizzato e di milioni di cittadini che chiedono un futuro libero dalla minaccia nucleare.

Non si tratta di una presenza simbolica. La partecipazione della CSI si inserisce nel quadro del piano di azione sindacale globale per la pace e la sicurezza condivisa, approvato nel 2024 a Brasilia. Un impegno concreto che ribadisce come il movimento sindacale internazionale consideri il disarmo non solo una questione di sicurezza, ma anche di giustizia sociale, diritti e sviluppo umano.

Due sono le iniziative principali che vedranno impegnata la delegazione sindacale: la consegna di una petizione globale contro le armi nucleari, promossa da RENGO, e un intervento ufficiale durante la sessione dedicata alla società civile, prevista per il 1° maggio. Momenti che testimoniano la volontà di incidere realmente nel dibattito internazionale.

Accanto ai lavori ufficiali, si svolgeranno numerosi eventi collaterali. Tra questi, l’incontro del 29 aprile promosso dall’International Peace Bureau insieme alla Middle East Treaty Organization, dedicato al ruolo della società civile nell’attuazione dell’articolo 6 del trattato. Un tema cruciale, che richiama gli Stati alle loro responsabilità giuridiche e morali.

In un tempo in cui le logiche di potenza sembrano prevalere sul dialogo, la presenza della società civile organizzata – e in particolare del sindacato – rappresenta un segnale di speranza e di resistenza. Perché il disarmo nucleare non è un’utopia, ma una necessità urgente. E perché la pace non può essere delegata esclusivamente ai governi: deve essere costruita, giorno dopo giorno, anche dalla pressione consapevole dei cittadini.

La Conferenza TNP 2026 sarà forse incerta nei suoi esiti, ma una cosa è già chiara: senza la pressione costante della società civile, nessun progresso reale sarà possibile.