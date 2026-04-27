Diez cuestiones de gran actualidad sobre el pacifismo global

ALBERT - Boletín Internacional para la Paz y el Desarme Albert, boletín pacifista Autor: Natangelo Fuente: PeaceLink Cerrar

Japón : Defendiendo el Artículo 9 y resistiendo el rearme. Miles de personas salieron a las calles para defender el Artículo 9 de la Constitución, que desde 1947 consagra el "rechazo solemne a la guerra". El gobierno de la primera ministra ultranacionalista Sanae Takaichi quiere enmendarlo para reconstruir un ejército fuerte antichino. Japón es candidato para exportar el nuevo cazabombardero GCAP de sexta generación , desarrollado con Italia y el Reino Unido. Las protestas han crecido: 40.000 personas el 3 de mayo de 2025 en Tokio; 25.000 en marzo de 2026 frente al Parlamento; y más de 30.000 una semana después con 137 protestas simultáneas en todas las prefecturas. Jóvenes organizaron una rave con los lemas "¡No a la guerra! ¡No al odio!" y publicaron en las redes sociales. Los principales actores del movimiento por la paz son Nihon Hidankyo (la confederación de supervivientes de Hiroshima y Nagasaki, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2024), Peace Boat (barcos de reconciliación), Gensuikyo (la mayor ONG por la paz de Japón), Soka Gakkai (un movimiento budista por la paz) y el Partido Comunista Japonés. Última hora: el gobierno autoriza la exportación de armas letales , rompiendo definitivamente con la tradición constitucionalmente establecida.

Alemania : La juventud se rebela contra la reintroducción del servicio militar obligatorio. El gobierno alemán aprobó la reforma del servicio militar el 5 de diciembre de 2025 (323 votos a favor, 272 en contra), que entró en vigor el 1 de enero de 2026. Incluye un cuestionario obligatorio para todos los varones de 18 años (aproximadamente 680.000 jóvenes), un examen médico obligatorio a partir del 1 de julio de 2027 y seis meses de servicio con una paga de 2.600 €. El objetivo oculto es imponer el servicio militar obligatorio si no hay suficientes voluntarios. El grupo juvenil «Schulstreik gegen Wehrpflicht» ( Huelga Escolar contra el Servicio Militar Obligatorio ) organizó una huelga nacional el 5 de marzo de 2026 en más de 100 ciudades con 55.000 participantes. En Berlín, 3.000 estudiantes portaron pancartas con los lemas «¡No somos carne de cañón!» y «¡Envíen a Friedrich Merz al frente!». Testimonios: Alex Krzeszka (15 años) “No veo por qué alguien iría al frente por políticos”; Marcus (Berlín) “No quiero morir en la guerra ni pasar seis meses en un cuartel sufriendo acoso, sexismo y racismo”. En las escuelas, solo el 4,7% de los estudiantes dijeron estar dispuestos. Las marchas de Pascua (Ostermärsche) de abril de 2026 congregaron a decenas de miles de personas que exigían “No al servicio militar obligatorio, no a los misiles estadounidenses en Alemania, sí a las negociaciones”. Entre los grupos participantes se encontraban: DFG-VK (la asociación por la paz más antigua de Alemania, fundada en 1892), Netzwerk Friedenskooperative (organizadora de las marchas de Pascua), Pax Christi, la Internacional de Objetores de Conciencia y la facción pacifista del SPD.

Movimiento Sin Rey : De Trump a Europa. Nacido en EE. UU. tras el inicio del segundo mandato de Trump (enero de 2025), el movimiento "Sin Rey" ha organizado tres oleadas de protestas nacionales: 5 millones de personas el 14 de junio de 2025, 7 millones en octubre de 2025 y más de 3000 eventos el 28 de marzo de 2026, con el objetivo de alcanzar los 9 millones de participantes. El movimiento es una coalición de más de 500 grupos, entre ellos CODEPINK (una organización pacifista de mujeres fundada en 2002, conocida por sus acciones creativas y su atractiva página web). Bruce Springsteen habló en St. Paul, Minnesota, calificando a la administración Trump de "pesadilla reaccionaria". El 28 de marzo ha sido declarado "Día Internacional Sin Reyes", con protestas en Grecia, Italia, Francia, España, Alemania, Países Bajos, Austria, Portugal, Irlanda y Reino Unido. En Roma, Italia, los organizadores reportaron 300.000 participantes, en representación de más de 700 organizaciones, entre ellas la CGIL (liderada por Maurizio Landini) y la Alleanza Verdi e Sinistra (Angelo Bonelli). El lema fue «Contra los reyes y sus guerras». El movimiento ya ha cruzado el Atlántico y está creciendo en Europa, rechazando un modelo basado en el odio, la militarización y la opresión.

España : Un laboratorio contra el uso ofensivo de bases militares estadounidenses y a favor de una ruptura con Israel. El 28 de febrero de 2026, Estados Unidos e Israel iniciaron su ofensiva contra Irán. El gobierno español de Pedro Sánchez prohibió el uso de las bases militares estadounidenses de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla) para operaciones militares, alegando la ausencia de una resolución de la ONU. El 30 de marzo de 2026, la ministra de Defensa, Margarita Robles, cerró el espacio aéreo español a los vuelos militares estadounidenses con destino a Irán, declarando: «Esta guerra es ilegal y profundamente injusta». El 14 de marzo de 2026, más de 150 manifestaciones en toda España corearon «No a la guerra», con 5.000 personas en Madrid frente al Museo Reina Sofía, donde se encuentra el Guernica de Picasso. Intelectuales como Pedro Almodóvar, Joan Manuel Serrat y Miguel Ríos firmaron una declaración condenando la guerra. El 21 de abril de 2026, España, Irlanda y Eslovenia propusieron a la UE suspender el Acuerdo de Asociación con Israel debido a violaciones de los derechos humanos (Artículo 2). Italia y Alemania vetaron la propuesta. Amnistía Internacional calificó la decisión de «fracaso moral»; Pax Christi International deploró el «desprecio por la vida civil». Fue un capítulo vergonzoso en la historia de la UE. En la votación, 15 países se opusieron a la suspensión del acuerdo con Israel.

Tensiones entre Rusia y Europa , objetores de conciencia y desertores en Ucrania . La guerra ha entrado en su quinto año, con numerosas bajas militares y civiles. En Ucrania, el derecho a la objeción de conciencia no se reconoce durante la ley marcial. Entre febrero y marzo de 2026, cuatro testigos de Jehová fueron encarcelados: Serhii Myniov (48, Odesa, prisión preventiva el 25 de febrero), Ruslan Khramtsov (39, Leópolis, prisión preventiva el 2 de marzo), Dmytro Petrov (49, condenado a tres años el 11 de marzo, con la declaración: «El ejemplo de los siervos fieles de Dios me ayuda a mantenerme firme») y Dmytro Prodan (32, condenado a tres años el 18 de marzo). En total, al menos 18 objetores de conciencia se encuentran en prisión. Yurii Sheliazhenko, secretario del Movimiento por la Paz de Ucrania, fue arrestado la noche del 19 de marzo de 2026, golpeado, rociado con gas pimienta, arrastrado por el cabello y detenido durante 44 horas sin abogado. Liberado el 21 de marzo, permanece bajo la amenaza de reclutamiento forzoso. La petición de World BEYOND War ha reunido más de 12 000 firmas. Además, Ucrania cuenta con aproximadamente 1,5 millones de personas que evaden el servicio militar (por no registrarse en los centros de reclutamiento) y 290 000 casos penales por evasión del servicio militar, lo que suma casi 1,8 millones de delitos militares, una cifra que el sistema judicial no puede gestionar.

Oriente Medio : Genocidio en Gaza, ataque ilegal contra Irán y asesinato de la periodista Amal Khalil. El Departamento de Estado de EE. UU. reconoció el ataque a petición de Israel. Una comisión de investigación de la ONU acusó a Israel de genocidio en Gaza el 6 de abril de 2026. El balance provisional es de 71.769 palestinos muertos y 171.483 heridos, según la relatora especial Francesca Albanese. El 28 de febrero de 2026, EE. UU. e Israel atacaron Irán sin autorización de la ONU. Un misil Tomahawk impactó en la escuela primaria femenina Shajareh Tayyebeh en Minab, matando a 175 niñas de entre 7 y 12 años. Expertos de la ONU declararon: «No hay excusa para matar niñas en un aula». La Comisión Europea no condenó el ataque; España, sin embargo, lo calificó de ilegal y cerró las bases y el espacio aéreo. Líbano ha sufrido intensos bombardeos: el 8 de abril de 2026, más de 100 ataques aéreos israelíes causaron la muerte de más de 300 personas e hirieron a 1150, destruyendo puentes sobre el río Litani y cobrándose la vida de 85 trabajadores sanitarios. El 22 de abril de 2026, la periodista Amal Khalil, reportera de Al-Akhbar, fue asesinada en Tiri (sur de Líbano) mientras cubría el bombardeo; las labores de rescate se vieron obstaculizadas durante horas por el ejército israelí. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) declaró a Israel responsable de su muerte. El alto el fuego de octubre de 2025 se ha violado al menos 1620 veces, con 733 muertos en Gaza.

Ghana : La ONU se divide por la trata de esclavos y el liderazgo en la desnuclearización de África. En marzo de 2026, Ghana patrocinó una resolución en la Asamblea General de la ONU que condenaba la trata transatlántica de esclavos como un "crimen de lesa humanidad", estableciendo un mecanismo de memoria y reparación, y una década internacional de reflexión. Los países occidentales (OTAN, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Países Bajos y Bélgica) se abstuvieron o votaron en contra de la resolución; Italia y Alemania se abstuvieron; y España votó a favor. El representante de Ghana, Harold Adlai Agyeman, declaró: "No pedimos dinero. Pedimos verdad y reconocimiento". Paralelamente, Ghana ratificó el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares (TPNW) en julio de 2025. En enero de 2026, fue sede de la Conferencia Regional de África Occidental y Central sobre la Universalización del TPNW en Accra, con la participación de 22 países. El país es parte activa del Tratado de Pelindaba, que convierte a África en una zona libre de armas nucleares, y está desarrollando un programa nuclear civil bajo el control del OIEA, con la primera central eléctrica prevista para 2027-2028. El presidente ghanés ha reiterado que la desnuclearización es un "imperativo moral".

Isla Diego García : La base nuclear en el Océano Índico viola el Tratado de Pelindaba y las pruebas nucleares en el Pacífico, 80 años después de su inicio. El archipiélago de Chagos (Océano Índico) forma parte geográficamente de África. La base militar de Diego García, operada por Estados Unidos y el Reino Unido, puede albergar bombarderos B-52 y B-2 Spirit con capacidad nuclear y submarinos nucleares, violando el Tratado de Pelindaba , que exige la desnuclearización de África . Entre 1967 y 1973, el Reino Unido deportó por la fuerza a aproximadamente 2000 chagossianos para construir la base. En 2019, la Corte Internacional de Justicia declaró ilegal la separación de las Islas Chagos de Mauricio. En octubre de 2024, el Reino Unido y Mauricio firmaron un acuerdo cediendo la soberanía a Mauricio, pero manteniendo el arrendamiento de la base por 99 años. Los chagossianos solo pueden regresar a las otras 60 islas, no a Diego García. El papa León XIV declaró en agosto de 2025: «Ningún pueblo puede ser forzado al exilio». El 30 de marzo de 2026, en Fiyi, cientos de personas conmemoraron el 80.º aniversario del inicio de las pruebas nucleares occidentales en el Pacífico (1946). Estados Unidos, el Reino Unido y Francia han realizado más de 300 pruebas, incluida la de Castle Bravo en 1954 (1000 veces más potente que la de Hiroshima). Los supervivientes del Pacífico, junto con los Hibakusha japoneses, viajarán a Nueva York para reunirse con las Naciones Unidas y exigir justicia, reparaciones y el fin de las armas nucleares.

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) y la Crisis del Nuevo START . La Undécima Conferencia de Examen del TNP se inaugura en Nueva York el 27 de abril de 2026, con 191 Estados Partes. El contexto es dramático: el tratado Nuevo START entre Estados Unidos y Rusia expiró el 5 de febrero de 2026 sin ser renovado, dejando sin límites los arsenales de las dos principales potencias nucleares (más de 12.500 ojivas nucleares en todo el mundo, el 90% de las cuales están en manos de Estados Unidos y Rusia). La administración Trump ha declarado que "el paradigma del control de armas de la Guerra Fría está muerto" y ha recortado personal especializado. La Conferencia ha sido presidida por Vietnam, en nombre del Movimiento de Países No Alineados (120 países). El embajador Do Hung Viet ha prometido un proceso transparente e inclusivo. Los países del Sur Global exigen: desarme real, transparencia, garantías negativas de seguridad ( no primer uso de armas nucleares ), acceso a tecnología nuclear pacífica y condena del ataque a Irán. La sociedad civil estará representada por ICAN (Premio Nobel de Literatura 2017), Nihon Hidankyo (Premio Nobel de Literatura 2024) con una delegación de hibakusha, supervivientes de la prueba del Pacífico, Reaching Critical Will, WILPF, la Oficina Internacional de la Paz, Pax Christi, World BEYOND War y muchas otras organizaciones. El objetivo es evitar que esta Conferencia se convierta en otro fracaso, como los de 2015 y 2022.