Sánchez dice no alla guerra

Quello del leader spagnolo è un atto di lucidità politica: nessun sostegno all'attacco contro l’Iran. La posizione di Madrid ha fatto infuriare Trump e ha spinto il Pentagono a ritirare gli aerei cisterna KC-135 dalle basi militari spagnole. Quante nazioni in Europa avranno la coerenza della Spagna?

In italiano "no alla guerra" sono tre parole, in spagnolo si scrive "" e sono quindi quattro. Per questo, Presidente del Goveno di Spagna, ha detto: “La posizione del governo spagnolo si riassume in: no alla guerra”.

Con tale dichiarazione Sánchez ha assunto una posizione chiara e inequivocabile: la Spagna non sosterrà un attacco all’Iran. La scelta ha avuto conseguenze concrete: il Pentagono ha ritirato una decina di aerei cisterna KC-135 dalla base di Morón de la Frontera e di Rota. E Trump minaccia l’embargo alla “terribile” Spagna.

Non è un gesto simbolico. È una decisione politica che rimette al centro un principio spesso evocato ma raramente praticato con coerenza dall'Occidente: il rispetto del diritto internazionale.

Sánchez ha richiamato esplicitamente la guerra del 2003 contro l’Iraq. Allora, con l’amministrazione di George W. Bush, si parlò di armi di distruzione di massa e di democratizzazione del Medio Oriente. Le conseguenze furono ben diverse: destabilizzazione regionale, rafforzamento del terrorismo jihadista, crisi umanitarie e tensioni energetiche globali.

Quel precedente pesa ancora nella coscienza europea. La Spagna stessa fu attraversata da una profonda frattura sociale. Oggi Madrid sembra voler dire: non ripetiamo quell’errore.

E non dimentichiamo le bugie che ammantarono la guerra in Iraq e che oggi ammantano quella in Iran. Vale la pena capire cosa stava accadendo poco prima dell'attacco. Ce lo spiega Sara Fornaro, su Città Nuova: "Venerdì 27 febbraio, alle 22.58 italiane, l’Ansa riportava la notizia della svolta: il ministro degli Esteri dell’Oman, che faceva da mediatore, aveva annunciato che l’Iran aveva accettato di smantellare le proprie scorte di uranio arricchito. Si poteva firmare un accordo. E invece no. Poche ore dopo, verso le 7.30 del 28 febbraio, con un’azione congiunta, Israele e Stati Uniti hanno attaccato l’Iran, colpendo decine di obiettivi, tra cui la residenza dell’ayatollah Ali Khamenei, distruggendo anche, come “effetto collaterale”, una scuola primaria femminile e provocando una strage di bambine: quasi 170 morti accertati e un centinaio di feriti".

La motivazione ufficiale dell'attacco è stata quella del nucleare, un falso clamoroso. Infatti la vera ragione era che l'intelligence israeliana, in collaborazione con quella statunitense, aveva geolocalizzato la posizione di Khāmeneī, guida suprema dell'Iran, e occorreva colpire subito, di mattina, con il sole, mentre gli attacchi militari si fanno ovviamente di notte. Ci hanno riempito di bugie ed è difficile adesso cambiare la percezione della genesi di questa guerra, così simile a quella dell'Iraq.

Una scelta coerente con il diritto internazionale

Dire “no alla guerra” significa ribadire i principi del diritto internazionale. L’Europa, che un tempo si proclamava spazio di pace e cooperazione, è chiamata a scegliere se essere cinghia di trasmissione di escalation o soggetto politico capace di coerenza con i principi predicati per l'Ucraina. Chi è l'aggressore e chi è l'aggredito.

Un segnale all’Europa

La decisione di Madrid interpella anche le altre capitali europee.

La posizione della Spagna invita a ragionare su quali strumenti abbiamo davvero per ridurre la violenza internazionale. E ricorda che la pace è una politica concreta, fatta di decisioni che talvolta vanno controcorrente.

In tempi in cui il linguaggio bellico torna a dominare, le parole di Sánchez – “no alla guerra” – possono guidare un fronte pacifista europeo e possono rappresentare un salutare sussulto di lucidità politica.