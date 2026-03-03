Tra paura e multilateralismo

Stiamo vivendo un momento critico. Il recente attacco all'Iran non solo esacerba l'instabilità in Medio Oriente, ma ci ricorda anche una scomoda verità: la guerra non offre mai soluzioni sostenibili . Ogni escalation militare apre un ciclo di violenza che ricade sempre sui più vulnerabili e sui meno responsabili. Questa guerra illegale, condotta per interesse personale, come altri conflitti simili nella storia recente, ignora la domanda essenziale: cosa succederà il giorno dopo? Pertanto, da una prospettiva etica, umanitaria e di sicurezza globale, è essenziale respingere in modo inequivocabile questa deriva verso la guerra.

In questo contesto, la decisione del governo spagnolo di negare agli Stati Uniti l'uso delle basi aeree di Rota e Morón per i suoi attacchi contro l'Iran è un gesto politicamente significativo. Richiedendo il rigoroso rispetto della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale, la Spagna dimostra che la coerenza tra parole, principi e azioni non è solo possibile, ma necessaria. E ora, forse, più necessaria che mai.

La deriva nucleare della Francia: una minaccia al multilateralismo

Mentre la Spagna rafforza il suo impegno nei confronti del diritto internazionale, la Francia si sta muovendo nella direzione opposta. Il presidente Emmanuel Macron ha annunciato un aumento dell'arsenale nucleare francese e il dispiegamento temporaneo di aerei con capacità nucleare in otto paesi europei, nell'ambito di una strategia di " deterrenza avanzata ". La sua affermazione secondo cui " per essere liberi, bisogna essere temuti " rivela una visione del mondo profondamente problematica.

Questa logica di paura e intimidazione non è solo pericolosa: è incompatibile con il multilateralismo, lo stato di diritto e la sicurezza umana . La dottrina francese contempla persino la possibilità di un " attacco nucleare di avvertimento " se un aggressore interpreta male i suoi interessi vitali. Vale a dire, rompere il tabù nucleare e utilizzare esplicitamente la minaccia nucleare come strumento pedagogico, non contro un attacco nucleare, ma contro uno convenzionale. In altre parole, se la deterrenza nucleare fallisce e viene attaccata, la Francia ricorrerebbe a un attacco nucleare per "ripristinare la deterrenza".

La deterrenza nucleare si basa su una premessa inquietante: che la natura umana sia intrinsecamente violenta e che solo la possibilità di una distruzione di massa impedisca il conflitto. La storia, tuttavia, dimostra il contrario. La militarizzazione estrema non genera stabilità, ma piuttosto sfiducia, escalation e, in ultima analisi, guerra. Lungi dal proteggere il mondo, le armi nucleari hanno avvelenato le relazioni internazionali e incoraggiato l'aggressione sotto il manto dell'impunità.

La Spagna e il “riarmo morale”: un’alternativa necessaria

In contrasto con questa visione, la Spagna sta tracciando una strada diversa. Una strada basata sulla diplomazia preventiva , sul rafforzamento del diritto internazionale e sulla cooperazione per la pace. Alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco, il presidente Pedro Sánchez ha esplicitamente respinto la deterrenza nucleare, definendola una strategia costosa e rischiosa e, in definitiva, incompatibile con una moderna nozione di sicurezza. "Non è una garanzia", ha avvertito, "ma una scommessa".

La sua proposta di "riarmo morale" non è vuota retorica. È un invito a ridefinire la sicurezza sulla base di empatia, umanità condivisa e forza istituzionale. Non basta denunciare i rischi delle armi nucleari; è anche necessario mettere in discussione la logica che le giustifica.

Il passo decisivo: la firma del Trattato sulla proibizione delle armi nucleari

Se la Spagna vuole consolidare questa leadership etica e politica, deve compiere il passo mancante: aderire al Trattato sulla proibizione delle armi nucleari (TPAN) , come hanno già fatto 99 paesi.

Il Trattato sulla proibizione delle armi nucleari (TPAN) è uno strumento giuridico e morale che mira a un cambiamento normativo : consente la stigmatizzazione delle armi nucleari, privandole di prestigio e avviando la loro abolizione, come è accaduto con le armi chimiche e biologiche, o persino con la schiavitù. La sua firma allineerebbe la politica di sicurezza spagnola ai suoi valori democratici e al suo dichiarato impegno per il multilateralismo.

Un faro in tempi di rischio esistenziale

L'Orologio dell'Apocalisse segna oggi 85 secondi a mezzanotte, il più grande rischio di annientamento umano nella storia. In questo scenario, la Spagna può – e deve – diventare un modello internazionale. Non perché sia una potenza militare, ma perché può dimostrare che la pace e la libertà non si basano sulla paura , come sostiene la Francia, ma sulla giustizia, la cooperazione e l'umanità.

L'opportunità c'è. La domanda è se avremo il coraggio politico e morale di coglierla.