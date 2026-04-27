Dix enjeux très actuels du pacifisme mondial

ALBERT - Bulletin international pour la paix et le désarmement Albert, bulletin pacifiste Auteur: Natangelo Source: PeaceLink Fermer

Japon : Défense de l'article 9 et opposition au réarmement. Des milliers de personnes sont descendues dans la rue pour défendre l'article 9 de la Constitution, qui consacre depuis 1947 le « rejet solennel de la guerre ». Le gouvernement du Premier ministre ultranationaliste Sanae Takaichi souhaite le modifier afin de reconstruire une armée puissante opposée à la Chine. Le Japon est candidat à l'exportation du nouveau chasseur-bombardier GCAP de sixième génération , développé en collaboration avec l'Italie et le Royaume-Uni. Les manifestations ont pris de l'ampleur : 40 000 personnes le 3 mai 2025 à Tokyo ; 25 000 en mars 2026 devant le Parlement ; et plus de 30 000 une semaine plus tard, avec 137 manifestations simultanées dans toutes les préfectures. Des jeunes ont organisé une rave avec les slogans « Non à la guerre ! Non à la haine ! » et ont diffusé ces messages sur les réseaux sociaux. Les principaux acteurs du mouvement pacifiste sont Nihon Hidankyo (la confédération des survivants d'Hiroshima et de Nagasaki, lauréate du prix Nobel de la paix 2024), Peace Boat (navires de la réconciliation), Gensuikyo (la plus grande ONG pacifiste du Japon), Soka Gakkai (un mouvement bouddhiste pour la paix) et le Parti communiste japonais. Information de dernière minute : le gouvernement autorise l'exportation d'armes létales , rompant ainsi définitivement avec sa tradition constitutionnelle.

Allemagne : Révolte de la jeunesse contre le rétablissement du service militaire obligatoire. Le gouvernement allemand a approuvé la réforme du service militaire le 5 décembre 2025 (323 voix pour, 272 contre), entrée en vigueur le 1er janvier 2026. Elle prévoit un questionnaire obligatoire pour tous les hommes de 18 ans (environ 680 000 jeunes), un examen médical obligatoire à partir du 1er juillet 2027 et six mois de service rémunérés à hauteur de 2 600 €. L’objectif caché est de contraindre à la conscription en cas de manque de volontaires. Le mouvement de jeunesse « Schulstreik gegen Wehrpflicht » ( Grève scolaire contre la conscription ) a organisé une grève nationale le 5 mars 2026, mobilisant 55 000 participants dans plus de 100 villes. À Berlin, 3 000 élèves ont brandi des banderoles proclamant « Nous ne sommes pas de la chair à canon » et « Envoyez Friedrich Merz au front ! » Témoignages : Alex Krzeszka (15 ans) : « Je ne vois pas pourquoi on irait au front pour des politiciens » ; Marcus (Berlin) : « Je ne veux pas mourir à la guerre ni passer six mois dans une caserne à subir le harcèlement, le sexisme et le racisme. » Dans les écoles, seuls 4,7 % des élèves se sont déclarés prêts à s'engager. Les marches de Pâques d'avril 2026 ont rassemblé des dizaines de milliers de personnes qui réclamaient « Non à la conscription, non aux missiles américains en Allemagne, oui aux négociations ». Parmi les groupes présents : DFG-VK (la plus ancienne association pacifiste d'Allemagne, fondée en 1892), Netzwerk Friedenskooperative (qui organise les marches de Pâques), Pax Christi, l'Internationale des objecteurs de conscience et l'aile pacifiste du SPD.

Mouvement « Pas de roi » : De Trump à l’Europe. Né aux États-Unis après le début du second mandat de Trump (janvier 2025), le mouvement « Pas de roi » a organisé trois vagues de manifestations nationales : 5 millions de personnes le 14 juin 2025, 7 millions en octobre 2025 et plus de 3 000 événements le 28 mars 2026, avec pour objectif d’atteindre 9 millions de participants. Ce mouvement est une coalition de plus de 500 groupes, dont CODEPINK (une organisation féministe pacifiste fondée en 2002, connue pour ses actions créatives et son site web attrayant). Bruce Springsteen s’est exprimé à Saint Paul, dans le Minnesota, qualifiant l’administration Trump de « cauchemar réactionnaire ». Le 28 mars a été déclaré « Journée internationale Pas de roi », avec des manifestations en Grèce, en Italie, en France, en Espagne, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Autriche, au Portugal, en Irlande et au Royaume-Uni. À Rome, en Italie, les organisateurs ont annoncé la présence de 300 000 participants, représentant plus de 700 organisations, dont la CGIL (dirigée par Maurizio Landini) et l’Alleanza Verdi e Sinistra (Angelo Bonelli). Le slogan était « Contre les rois et leurs guerres ». Le mouvement a déjà franchi l’Atlantique et prend de l’ampleur en Europe, rejetant un modèle fondé sur la haine, la militarisation et l’oppression.

Espagne : Un laboratoire contre l'utilisation offensive des bases militaires américaines et pour une rupture avec Israël. Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël lancent leur offensive contre l'Iran. Le gouvernement espagnol de Pedro Sánchez interdit l'utilisation des bases militaires américaines de Rota (Cadix) et de Morón de la Frontera (Séville) pour des opérations militaires, invoquant l'absence de résolution de l'ONU. Le 30 mars 2026, la ministre de la Défense, Margarita Robles, ferme l'espace aérien espagnol aux vols militaires américains à destination de l'Iran, déclarant : « Cette guerre est illégale et profondément injuste. » Le 14 mars 2026, plus de 150 manifestations à travers l'Espagne scandent « Non à la guerre », avec 5 000 personnes rassemblées à Madrid devant le musée Reina Sofía, qui abrite Guernica de Picasso. Des intellectuels tels que Pedro Almodóvar, Joan Manuel Serrat et Miguel Ríos signent une déclaration condamnant le conflit. Le 21 avril 2026, l'Espagne, l'Irlande et la Slovénie ont proposé que l'UE suspende l'accord d'association avec Israël en raison de violations des droits de l'homme (article 2). L'Italie et l'Allemagne ont opposé leur veto à cette proposition. Amnesty International a qualifié cette décision d'« échec moral » ; Pax Christi International a déploré le « mépris de la vie civile ». Ce fut un chapitre honteux de l'histoire de l'UE. Lors du vote, 15 pays se sont opposés à la suspension de l'accord avec Israël.

Tensions russo-européennes , objecteurs de conscience et déserteurs en Ukraine . La guerre entre dans sa cinquième année et fait de nombreuses victimes, militaires et civiles. En Ukraine, le droit à l'objection de conscience n'est pas reconnu sous la loi martiale. Entre février et mars 2026, quatre Témoins de Jéhovah ont été emprisonnés : Serhii Myniov (48 ans, Odessa, placé en détention provisoire le 25 février), Ruslan Khramtsov (39 ans, Lviv, placé en détention provisoire le 2 mars), Dmytro Petrov (49 ans, condamné à trois ans de prison le 11 mars, avec la déclaration : « L'exemple des fidèles serviteurs de Dieu m'aide à rester ferme ») et Dmytro Prodan (32 ans, condamné à trois ans de prison le 18 mars). Au total, au moins 18 objecteurs de conscience sont incarcérés. Yurii Sheliazhenko, secrétaire du Mouvement ukrainien pour la paix, a été arrêté dans la nuit du 19 mars 2026, battu, aspergé de gaz poivré, traîné par les cheveux et détenu pendant 44 heures sans avocat. Libéré le 21 mars, il reste sous la menace d'une conscription forcée. La pétition de World BEYOND War a recueilli plus de 12 000 signatures. Par ailleurs, l'Ukraine compte environ 1,5 million de personnes ayant échappé à la conscription (défaut d'inscription dans les centres de recrutement) et 290 000 affaires pénales pour insoumission, soit près de 1,8 million d'infractions militaires – un nombre que le système judiciaire est saturé.

Moyen-Orient : Génocide à Gaza, attaque illégale contre l'Iran et assassinat de la journaliste Amal Khalil. Le département d'État américain a reconnu l'attaque à la demande d'Israël. Une commission d'enquête de l'ONU a accusé Israël de génocide à Gaza le 6 avril 2026. Le bilan provisoire s'élève à 71 769 Palestiniens tués et 171 483 blessés, selon la rapporteuse spéciale Francesca Albanese. Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont attaqué l'Iran sans autorisation de l'ONU. Un missile Tomahawk a frappé l'école primaire de filles Shajareh Tayyebeh à Minab, tuant 175 fillettes âgées de 7 à 12 ans. Des experts de l'ONU ont déclaré : « Il n'y a aucune excuse pour tuer des filles dans une salle de classe. » La Commission européenne n'a pas condamné l'attaque ; l'Espagne, en revanche, l'a qualifiée d'illégale et a fermé les bases et l'espace aérien concernés. Le Liban a été lourdement bombardé : le 8 avril 2026, plus de 100 frappes aériennes israéliennes ont fait plus de 300 morts et 1 150 blessés, détruisant des ponts sur le fleuve Litani et tuant 85 membres du personnel médical. Le 22 avril 2026, la journaliste Amal Khalil, reporter pour Al-Akhbar, a été tuée à Tiri (sud du Liban) alors qu’elle couvrait les bombardements ; les opérations de secours ont été entravées pendant des heures par l’armée israélienne. Le Comité pour la protection des journalistes (CPJ) a imputé la responsabilité de sa mort à Israël. Le cessez-le-feu d’octobre 2025 a été violé au moins 1 620 fois, faisant 733 morts à Gaza.

Ghana : L'ONU divisée sur la traite des esclaves et le leadership de l'Afrique pour la dénucléarisation. En mars 2026, le Ghana a présenté une résolution à l'Assemblée générale de l'ONU condamnant la traite transatlantique des esclaves comme un « crime contre l'humanité », établissant un mécanisme de commémoration et de réparations, et instaurant une décennie internationale de réflexion. Les pays occidentaux (OTAN, États-Unis, France, Royaume-Uni, Pays-Bas et Belgique) se sont abstenus ou ont voté contre la résolution ; l'Italie et l'Allemagne se sont abstenues ; et l'Espagne a voté pour. Le représentant du Ghana, Harold Adlai Agyeman, a déclaré : « Nous ne demandons pas d'argent. Nous demandons la vérité et la reconnaissance. » Parallèlement, le Ghana a ratifié le Traité sur l'interdiction des armes nucléaires (TIAN) en juillet 2025. En janvier 2026, il a accueilli à Accra la Conférence régionale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre sur l'universalisation du TIAN, qui a réuni 22 pays participants. Le Ghana est un signataire actif du traité de Pelindaba, qui fait de l'Afrique une zone exempte d'armes nucléaires, et développe un programme nucléaire civil sous le contrôle de l'AIEA, la première centrale étant prévue pour 2027-2028. Le président ghanéen a réaffirmé que la dénucléarisation est un « impératif moral ».

Île de Diego Garcia : La base nucléaire située dans l'océan Indien viole le traité de Pelindaba et les essais nucléaires menés dans le Pacifique 80 ans après leur début. L'archipel des Chagos (océan Indien) fait géographiquement partie de l'Afrique. La base militaire de Diego Garcia, exploitée par les États-Unis et le Royaume-Uni, peut accueillir des bombardiers B-52 et B-2 Spirit à capacité nucléaire ainsi que des sous-marins nucléaires, en violation du traité de Pelindaba qui exige la dénucléarisation de l'Afrique . Entre 1967 et 1973, le Royaume-Uni a déporté de force environ 2 000 Chagossiens pour construire cette base. En 2019, la Cour internationale de Justice a déclaré illégale la séparation des îles Chagos de Maurice. En octobre 2024, le Royaume-Uni et Maurice ont signé un accord cédant la souveraineté à Maurice mais maintenant le bail de la base pour 99 ans. Les Chagossiens ne peuvent retourner que sur les 60 autres îles, et non à Diego Garcia. En août 2025, le pape Léon XIV déclarait : « Aucun peuple ne peut être contraint à l’exil. » Le 30 mars 2026, aux Fidji, des centaines de personnes ont commémoré le 80e anniversaire du début des essais nucléaires occidentaux dans le Pacifique (1946). Les États-Unis, le Royaume-Uni et la France ont mené plus de 300 essais, dont Castle Bravo en 1954 (1 000 fois plus puissant qu’Hiroshima). Des survivants du Pacifique, ainsi que des Hibakusha japonais, se rendront à New York pour rencontrer les Nations Unies et exiger justice, des réparations et l’abolition des armes nucléaires.

Conférence des Nations Unies sur le Traité de non-prolifération (TNP) et crise du traité New START . La onzième Conférence d'examen du TNP s'ouvre à New York le 27 avril 2026, réunissant 191 États parties. Le contexte est dramatique : le traité New START entre les États-Unis et la Russie a expiré le 5 février 2026 sans être renouvelé, laissant les arsenaux des deux principales puissances nucléaires (plus de 12 500 ogives nucléaires dans le monde, dont 90 % sont détenues par les États-Unis et la Russie) sans aucune limite. L'administration Trump a déclaré que « le paradigme du contrôle des armements de la Guerre froide est mort » et a réduit les effectifs dédiés. La Conférence est présidée par le Vietnam, au nom du Mouvement des non-alignés (120 pays). L'ambassadeur Do Hung Viet a promis un processus transparent et inclusif. Les pays du Sud exigent : un véritable désarmement, la transparence, des garanties de sécurité négatives ( non-recours en premier à l'arme nucléaire ), l'accès à la technologie nucléaire pacifique et la condamnation de l'attaque contre l'Iran. La société civile sera représentée par ICAN (prix Nobel 2017), Nihon Hidankyo (prix Nobel 2024) avec une délégation de hibakusha (survivants des essais nucléaires du Pacifique), Reaching Critical Will, WILPF, le Bureau international de la paix, Pax Christi, World BEYOND War, et bien d'autres. L'objectif est d'éviter que cette conférence ne connaisse un nouvel échec, après celles de 2015 et 2022.