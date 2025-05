Alla fine però passa il parere favorevole nella Commissione difesa Senato

Acquisto di aerei con tecnologie militari israeliane, i senatori si spaccano

Il senatore Marton (M5S) dichiara il voto contrario del suo Gruppo, poiché non ritiene opportuno avere rapporti con aziende militari di Israele. Il senatore Alfieri, a nome del PD, dichiara la non partecipazione al voto, come pure il senatore Spagnolli, del gruppo "Per le Autonomie".

Redazione PeaceLink 13 maggio 2025

Fonte: Resoconto stenografico Senato 13.5.2025 - Commissione Difesa