Il caso di Mohammed bin Salman
E noi gli vendiamo le armi
Il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman ha fatto uccidere il giornalista dissidente Jamal Khashoggi, che è stato tagliato a pezzi e portato via. Ma Biden a suo tempo gli ha concesso l'immunità penale.
28 gennaio 2026
Redazione PeaceLink
Parole chiave: arabia saudita, biden, draghi, meloni, armi
