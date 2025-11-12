Coord. No Riarmo > Armamenti > Commercio e produzione di armi > Commercio di armi
Una sfida legale e politica senza precedenti

Armi a Israele: la società civile porta Leonardo e lo Stato italiano in tribunale

AssoPacePalestina, A Buon Diritto, ATTAC, ARCI, ACLI, Pax Christi, Un Ponte Per - insieme alla cittadina palestinese Hala Abulebdeh - hanno depositato un ricorso al Tribunale civile di Roma contro Leonardo Spa e lo Stato italiano, chiedendo di annullare i contratti di fornitura di armi a Israele
12 novembre 2025
Rossana De Simone

“In nome della legge! – Giù le armi, Leonardo!” M-346 Lavi israeliano

ROMA, 12 NOVEMBRE 2025 - Le associazioni italiane -— AssoPacePalestina, A Buon Diritto, ATTAC, ARCI, ACLI, Pax Christi, Un Ponte Per — insieme alla cittadina palestinese Hala Abulebdeh, hanno depositato un ricorso al Tribunale civile di Roma contro Leonardo Spa e lo Stato italiano, chiedendo di annullare i contratti di fornitura di armi a Israele.

Una sfida legale e politica senza precedenti, che sarà presentata pubblicamente durante la Conferenza Stampa di lancio della campagna “In nome della legge! – Giù le armi, Leonardo!”, a sostegno dell'azione legale.

20 novembre | ore 13:00
Fondazione Lelio e Lisli Basso – Via della Dogana Vecchia 5, Roma

Interverranno:
Avv. Luca Saltalamacchia, Avv. Veronica Dini, Avv. Michele Carducci, Avv. Antonello Ciervo e rappresentanti delle associazioni promotrici.

Accrediti e informazioni stampa: ufficiostampa@acli.it

