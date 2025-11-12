Armi a Israele: la società civile porta Leonardo e lo Stato italiano in tribunale
“In nome della legge! – Giù le armi, Leonardo!”
ARMI A ISRAELE: LA SOCIETÀ CIVILE PORTA LEONARDO E LO STATO ITALIANO IN TRIBUNALE
ROMA, 12 NOVEMBRE 2025 - Le associazioni italiane -— AssoPacePalestina, A Buon Diritto, ATTAC, ARCI, ACLI, Pax Christi, Un Ponte Per — insieme alla cittadina palestinese Hala Abulebdeh, hanno depositato un ricorso al Tribunale civile di Roma contro Leonardo Spa e lo Stato italiano, chiedendo di annullare i contratti di fornitura di armi a Israele.
Una sfida legale e politica senza precedenti, che sarà presentata pubblicamente durante la Conferenza Stampa di lancio della campagna “In nome della legge! – Giù le armi, Leonardo!”, a sostegno dell'azione legale.
20 novembre | ore 13:00
Fondazione Lelio e Lisli Basso – Via della Dogana Vecchia 5, Roma
Interverranno:
Avv. Luca Saltalamacchia, Avv. Veronica Dini, Avv. Michele Carducci, Avv. Antonello Ciervo e rappresentanti delle associazioni promotrici.
Accrediti e informazioni stampa: ufficiostampa@acli.it
