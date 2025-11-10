Desde Israel llegan informes de torturas a prisioneros palestinos y leyes liberticidas

Los vídeos e informes médicos confirman la tortura de un prisionero en Sde Teiman. Sin embargo, persiste la inaceptable práctica de perseguir a quienes denuncian delitos graves, en lugar de a los responsables y a quienes exponen la complicidad o el encubrimiento.

En agosto de 2024, Yifat Tomer-Yerushalmi, directora de la organización Israeli Military Advocacy, entrega un video a un periodista del Canal 12. En él se observa a un grupo de reservistas de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) atacando a un joven prisionero palestino, quien sufrirá graves lesiones internas, según confirman los informes médicos y la compleja cirugía a la que será sometido posteriormente. El ataque, grabado por una cámara de vigilancia, tiene lugar en la base de Sde Teiman , en el desierto del Néguev, donde, desde el 7 de octubre de 2023, se ha establecido una prisión para los detenidos en la cercana Gaza. Sin embargo, abundan las quejas y los testimonios sobre otros centros de detención (más inaccesibles para los periodistas que lo que ocurre dentro de la tristemente célebre base de Guantánamo, establecida en Cuba por Estados Unidos).

Algunos soldados están siendo investigados formalmente y se encuentran detenidos. Pero antes de que se publicara el vídeo, además de recibir la enérgica defensa del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, los atacantes fueron aclamados por grupos minoritarios de manifestantes, quienes, liderados por parlamentarios de Otzma Yehudit (el partido de Ben-Gvir), incluso intentaron asaltar la estación Sde Teiman para liberarlos.

A pesar de las pruebas de tortura y responsabilidad, el primer ministro Netanyahu continúa demostrando su apoyo a los sospechosos, mientras que los ataques personales más feroces (tras las acusaciones de abuso de poder, fraude, obstrucción de la justicia y difusión de material clasificado) siempre se han dirigido contra la abogada del ejército , que dimitió tras su reciente detención y ahora está hospitalizada, tras un probable intento de suicidio.

Mientras tanto, el ministro Ben-Gvir promete agilizar la aprobación del proyecto de ley que impondría la pena de muerte a los terroristas que asesinen a un israelí, aprobado por el Comité de Seguridad Nacional de Israel (con el apoyo de Netanyahu y Gal Hirschel, coordinador del programa de rehenes). En concreto, Ben-Gvir añade que se prohibirá cualquier discrecionalidad por parte de jueces que actúen con clemencia. A este respecto, cabe recordar que, si bien el código penal israelí prevé la pena de muerte para ciertos delitos, esta no se ha aplicado desde 1962 , año en que fue ejecutado el oficial de las SS nazis Adolf Eichmann.

Además, si la Knesset vota a favor dos veces más a pesar de la oposición de los asesores legales, el gobierno israelí pronto podrá cerrar cualquier medio de comunicación extranjero sin intervención judicial, con el objetivo de transformar la llamada "Ley Al-Jazeera" —una medida excepcional que ha expirado— en una ley ordinaria, cuya aplicación podría limitar gravemente la libertad de información.