Il GCAP arriva in Parlamento e triplica i suoi costi
Questo è ciò che si legge sul sito della Camera dei Deputati: "3 febbraio 2026 - Commissione Difesa Camera - Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 40/2025, relativo allo sviluppo di una architettura complessa e interoperabile basata su un «sistema di sistemi» di combattimento aereo di 6^ generazione - Future Combat Air System (FCAS), caratterizzata da una piattaforma principale (core platform - GCAP) e da sistemi cooperanti non pilotati (velivoli a pilotaggio remoto o adjuncts), da una marcata capacità multi-dominio, imperniata su tecnologie emergenti fortemente innovative, destinata al prospettico rinnovamento dei velivoli F2000 Eurofighter dell'Aeronautica militare (esame Atto n. 373 – Rel. Saccani Jotti) (Non sono previste votazioni)".
Fonte: Commissione Difesa della Camera
La comunicazione va collegata alla documentazione parlamentare sul programma GCAP a cui è collegato un preciso programma pluriennale di approvvigionamento del Ministero della Difesa.
Il GCAP, o Global Combat Air Programme, è il programma internazionale per sviluppare un aereo da combattimento di sesta generazione. Il consorzio coinvolge Italia, Regno Unito e Giappone. L'obiettivo è realizzare entro il 2035 un velivolo stealth dotato di sistemi di intelligenza artificiale e di droni collegati all'aereo.
Il "Programma Pluriennale di A/R n. SMD 40/2025" è l'aspetto tecnico-amministrativo e finanziario. "Programma Pluriennale" indica un piano di spesa che copre più anni, tipicamente in linea con la Legge di Bilancio. "A/R" sta per "Approvvigionamento e Realizzazione", che è la fase operativa in cui il Ministero avvia le procedure per acquistare o sviluppare un sistema d'arma. "SMD" è la sigla per "Stato Maggiore della Difesa", l'organo che pianifica le esigenze operative. Infine, "40/2025" è il numero di protocollo, indicando che è il 40esimo programma di A/R approvato nell'anno di programmazione 2025.
Cosa significa nel complesso? La comunicazione presente sul web indica che alla Camera dei Deputati il 3 febbraio 2026 si discuterà l'atto formale con cui il Ministero della Difesa, per l'anno 2025, ha inserito nel suo piano di spesa pluriennale una specifica voce, la numero 40, dedicata ai fondi per avviare le attività di approvvigionamento e realizzazione legate al programma GCAP.
Perché è importante? Per tre ragioni principali. Primo, segnala il passaggio dal piano tecnico al piano esecutivo e finanziario. L'Italia formalizza e stanzia così le risorse per la sua parte di lavoro nel programma di sviluppo del prototipo. Secondo, implica il controllo parlamentare. Tutte le spese militari pluriennali di grande entità devono passare al vaglio del Parlamento per l'autorizzazione e il controllo democratico. Terzo, rappresenta un segnale all'industria e ai partner internazionali. L'approvazione di questo programma dà il via libera contrattuale per iniziare a impegnare risorse con le aziende del settore e a coordinare gli investimenti con i partner Giappone e Regno Unito.
In sintesi, è il meccanismo finanziario e autorizzativo italiano per tradurre la partecipazione al progetto GCAP in una linea di spesa precisa, controllata in teoria dal Parlamento, che permetterà di pagare le aziende per lo sviluppo del nuovo caccia. È il modo concreto in cui l'Italia finanzia la sua quota del programma.
In passato vi sono state prese di posizione contrarie da parte di esponenti pacifisti, a partire dal missionario comboniano Alex Zanotelli.
Nel frattempo i suoi costi sono triplicati.
Infatti il costo previsto per la fase di sviluppo del GCAP è passato da circa 6 miliardi di euro a oltre 18,6 miliardi di euro per l’Italia da sola. Questo dato emerge dalla documentazione trasmessa dal Ministero della Difesa al Parlamento italiano e riflette un aggiornamento delle stime basato sui costi di maturazione tecnologica, testing, sviluppo e design.
Articoli correlati
- La nostra attenzione è insufficiente di fronte al rischio di non rinnovo del trattato New Start
Il pacifismo davanti al bivio della storiaIl New Start è uno dei pilastri rimasti per il controllo degli armamenti nucleari. Ha drasticamente ridotto il numero di testate nucleari strategiche russe e americane disponibili al lancio. Scade il 5 febbraio e rischia di non essere rinnovato. Se non prendiamo l'iniziativa rischiamo l'irrilevanza.30 gennaio 2026 - Redazione PeaceLink
- What is the GCAP “national adjunct”?
An error worth over two billion euros has been discovered in the Ministry of Defense's accountsIt was included in the "Remotely Piloted Aircraft for the Air Force" program. A €2.4 billion program that attracted the attention of military analysts. Then the Ministry issued a correction, and the figure dropped 31-fold. But the numbers don't add up.2 novembre 2025 - Alessandro Marescotti
- Cosa è l’“adjunct nazionale” del programma GCAP
Scoperto un errore da oltre due miliardi di euro nei conti del Ministero della DifesaEra contenuto nel programma “Aeromobili a Pilotaggio Remoto per l’Aeronautica Militare”. Un programma da 2,4 miliardi di euro che ha attirato l'attenzione degli analisti militari. Poi vi è stato un "errata corrige" del Ministero e la cifra è crollata di 31 volte. Ma i conti non tornano.2 novembre 2025 - Alessandro Marescotti
- Albert - bollettino pacifista dal 27 gennaio al 2 febbraio 2025
“Chi ama la pace non alimenta la guerra”, prosegue l'iniziativa contro l'escalation in UcrainaPubblichiamo l'appello pacifista ai deputati che il 28 gennaio hanno votato per il rinnovo dell'invio di armi in Ucraina. L’iniziativa, promossa da figure come padre Alex Zanotelli e monsignor Giovanni Ricchiuti, presidente di Pax Christi, prosegue contro la guerra e i nuovi programmi di riarmo29 gennaio 2025 - Redazione PeaceLink
