Esposizione a PM2.5 e salute delle ossa materne sulle donne incinte nella Città del Messico

Haotian Wu, Marianthi-Anna Kioumourtzoglou, Allan C Just, Itai Kloog, Alison Sanders, Katherine Svensson, Nia McRae, Marcela Tamayo-Ortiz, Maritsa Solano-González, Robert O Wright, Martha M Téllez-Rojo, Andrea A Baccarelli

Sommario

Sintesi

In gravidanza la composizione delle ossa materne muta esponendo le donne a un più alto rischio di fratture. Scopo dell’indagine è verificare possibili relazioni tra le concentrazioni ambientali di particolato PM2.5 e forza ossea durante la gravidanza.

Metodiche

In questo studio sono stati analizzati i dati longitudinali di una coorte di donne che partecipano al Programma di Ricerca su Obesità, Crescita, Ambiente e Fattori di Stress Sociale (PROGRESS) di Città del Messico. Le donne coinvolte avevano un’età pari o superiore ai 18 anni, al momento della selezione non avevano ancora raggiunto la ventesima settimana di gestazione, prevedevano di restare a Città del Messico per i successivi 3 anni, non presentavano malattie cardiache o renali, non assumevano farmaci antiepilettici o steroidi né alcool, e avevano accesso a un telefono.

Le concentrazioni ambientali quotidiane di PM2.5 sono state stimate con un modello spazio-temporale basato sull'indirizzo del soggetto. La forza dell'osso trabecolare è stata misurata con ultrasuoni quantitativi dal raggio del dito medio e la forza dell'osso corticale dalla falange prossimale del dito medio; durante il secondo trimestre, nel terzo trimestre, a un mese e a sei mesi dopo il parto. I punteggi T sulla resistenza ossea sono stati correlati con quelli delle concentrazioni di PM2.5 utilizzando modelli misti lineari e modelli a ritardo distribuito.

Risultati

Adattamento di finestre di esposizione multiple, ogni aumento di 10 ug/m³ nella esposizione alle concentrazioni di PM2.5 nel primo trimestre è stato associato a una diminuzione di 0.18 DS (95% CI da –0.35 a –0.01; p = 0.033) nella T-score in ultrasuoni (SOS Speed of Sound) della resistenza ossea trabecolare dal secondo trimestre fino a 6 mesi dopo il parto. Analogamente, ogni aumento di 10 μg/m³ nell'esposizione a PM2.5 del terzo trimestre è stato associato a una diminuzione di 0.18 DS (da –0.36 a –0.01; p = 0.044) nel T-score SOS della resistenza ossea trabecolare dal terzo trimestre a 6 mesi dopo il parto. L'esposizione a PM2.5 nel primo mese dopo il parto è stata associata a un calo di 0.20 SD (da –0.39 a –0.01; p = 0.043) nella resistenza dell'osso corticale fino a 6 mesi dopo il parto.

Interpretazione

L'esposizione ambientale a PM2.5 durante e dopo la gravidanza è stata associata a una diminuzione della forza trabecolare e corticale dell'osso. L'esposizione precoce a PM2.5 durante la gravidanza è stata associata successivamente ad una maggiore diminuzione della forza ossea durante la gravidanza. La gravidanza tardiva e le prime esposizioni post-partum hanno influito negativamente sul recupero della resistenza ossea. Soluzioni tecnologiche e politiche per ridurre l'inquinamento da PM2.5 potrebbero migliorare la salute pubblica riducendo il rischio di fratture ossee.

Finanziamenti

Finanziata dall’Istituto Nazionale di Scienze della Salute Ambientale degli Stati Uniti.

Introduzione

La gravidanza è associata a cambiamenti nell’omeostasi del calcio che possono comportare un deterioramento della densità ossea nella madre. Rispetto a prima del concepimento e al periodo iniziale della gravidanza, il rimodellamento osseo è più attivo durante il secondo e il terzo trimestre quando il 2-3% del calcio nelle ossa materne passa al feto per la sua crescita, come risulta dalla perdita di densità minerale delle ossa della madre (BMD, bone mineral density). Sebbene la perdita di BMD associata alla gravidanza recuperi fisiologicamente, la sua diminuzione temporanea abbassa la forza ossea e rappresenta un maggiore rischio di fratture e di soffrire successivamente di osteoporosi, in particolare se nello stesso periodo si è esposte a fattori che aumentano la perdita di minerali o ne impediscono il pieno recupero. Quindi, indagare sulle esposizioni ambientali che potrebbero aggravare tale suscettibilità è di grande interesse per la salute pubblica.

A livello globale le concentrazioni di inquinamento atmosferico di PM2.5 stanno aumentando, interessando in modo preoccupante i paesi a basso e medio reddito. L'esposizione a PM2.5 è una rilevante questione di salute pubblica globale, concausa in numerosi esiti avversi per la salute. Altre ricerche suggeriscono che una scarsa salute delle ossa possa dipendere dal PM2.5. Studi su uomini norvegesi di 75-76 anni sostengono esserci una corrispondenza tra l’esposizione ambientale a PM2.5 e una ridotta BMD corporea totale, con aumento del rischio di fratture dell'avambraccio distale. Uno studio condotto su bambini tedeschi di 10 anni ha riferito che il PM2.5 modificava i livelli sierici di osteocalcina e del telopeptide C-terminale del collagene di tipo I (CTX), due marker di turnover osseo correlati con una ridotta densità ossea, un aumento del rischio di osteoporosi e di frattura. Un'analisi del Medicare Data degli Stati Uniti ha mostrato un aumento del rischio di ricoveri ospedalieri per fratture ossee associate all’esposizione ambientale a PM2.5 in particolare nelle comunità a basso reddito. Lo stesso studio ha analizzato i dati di una coorte di uomini dell'area di Greater Boston, MA, USA e segnalato il legame tra l’esposizione a PM2.5 e la riduzione dell’ormone paratiroideo, un regolatore chiave nel metabolismo del calcio, e questa maggiore esposizione al carbonio nero è associata con una diminuzione della BMD in cinque regioni anatomiche.

Cambiamenti in gravidanza della BMD sono previsti, dato le esigenze dello sviluppo neonatale. Tuttavia, cambiamenti della composizione ossea indotti dall'ambiente possono incrementare il rischio di fratture durante la gravidanza, in particolare se questi cambiamenti persistono dopo la gravidanza. Non siamo a conoscenza di nessuno studio al momento che abbia esaminato le associazioni tra esposizione a PM2.5 e resistenza ossea nelle donne in gravidanza. Per colmare questa lacuna nella ricerca abbiamo deciso di indagare sull'associazione tra esposizione materna a PM2.5 e salute ossea delle madri, attenendoci ai dati della ricerca di Programmazione su Obesità, Crescita, Ambiente e Fattori di Stress Sociale (PROGRESS) studio con sede a Città del Messico.

Metodologie

Ambito di studio e campioni

In questo studio longitudinale su una coorte, il campione è composto da donne in gravidanza di Città del Messico che ricevono assistenza prenatale dal Mexican Social Security Institute, recrutate nel PROGRESS. Le donne coinvolte avevano un’età pari o superiore ai 18 anni, al momento della selezione non avevano ancora raggiunto la ventesima settimana di gestazione, prevedevano di restare a Città del Messico per i successivi 3 anni, non presentavano malattie cardiache o renali, non assumevano farmaci antiepilettici o steroidi né alcool, e avevano accesso a un telefono. Tutte le partecipanti hanno dato il loro consenso informato scritto. I protocolli di studio sono stati approvati dai comitati istituzionali per la revisione del Brigham and Women’s Hospital, Icahn School of Medicine del Mount Sinai, e l’Istituto Messicano Nazionale della Salute Pubblica.

Procedure

Valutazione dell'esposizione a PM2.5

Le concentrazioni ambientali giornaliere di PM2.5 sono state stimate utilizzando un modello spazio-temporale, a partire da 60 giorni prima della data stimata del concepimento fino a 6 mesi dopo il parto. In breve, ogni giorno, i dati satellitari sullo spessore ottico dell’aerosol rilevati dal Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer a 1x1 Km risoluzione spaziale sono stati calibrati con i dati locali di PM2.5 da 12 stazioni di monitoraggio, e integrati con le variabili di attività antropiche presenti nel territorio e altri predittori spaziali (densità del traffico, temperatura, umidità relativa, strato limite planetario e precipitazioni atmosferiche) per prevedere le concentrazioni giornaliere di PM2.5. I modelli per la previsione sono stati sviluppati appositamente per Città del Messico, con una cross-correlazione media inferiore all'unità r² = 0.72. Concentrazioni giornaliere di PM2.5 sono state calcolate per cinque periodi di esposizione, 60 giorni prima del concepimento, primo trimestre, secondo trimestre, terzo trimestre e 1 mese dopo il parto.

Valutazione della forza ossea

L’ecografia quantitativa, un metodo non invasivo per sondare lo stato delle ossa periferiche, è stata effettuata da un'infermiera specializzata, in quattro momenti diversi: al secondo trimestre [gestazione di 16-22 settimane], al terzo trimestre [gestazione di 27-36 settimane], 1 mese dopo il parto e 6 mesi dopo il parto, utilizzando un Sunlight Omnisense 7000 (BeamMed, Plantation, FL, USA). La velocità di trasmissione degli ultrasuoni riflette una combinazione di densità, architettura e elasticità ossea e costituisce un importante indizio per valutare il rischio di frattura. Per tutte le visite sono state eseguite le ecografie per il raggio e la falange prossimale del dito medio, che riflettono rispettivamente la condizione delle ossa trabecolari e corticali. Le misurazioni della velocità del suono (SOS) sono state convertite in T-score usando una popolazione standard con precisi requisiti di età e sesso.

Analisi statistica

Per stimare la relazione esistente tra le concentrazioni di PM2.5 e forza ossea materna, sono stati approntati modelli lineari misti con intercettazioni casuali per individuo per verificare i risultati della misurazione dell'SOS T-score osseo ripetuta nelle quattro fasi (secondo trimestre, terzo trimestre, 1 mese dopo il parto e 6 mesi dopo il parto). È noto che la BMD diminuisca in gravidanza e si ristabilisca durante il periodo post-partum, l’intervallo di tempo tra le visite (ad esempio, dal secondo al terzo trimestre) e il giorno stimato di gestazione alla visita sono stati inclusi nel modello come co-variabili per valutare i cambiamenti naturali nella composizione ossea tra una visita e l’altra. I termini di interazione tra le concentrazioni di PM2.5 e gli intervalli di tempo ( che rappresentano i cambiamenti nelle ossa) sono stati usati per stimare quale influenza abbia il PM2.5 sulla traiettoria naturale e fluttuante della resistenza ossea.

Abbiamo stabilito requisiti di tempo per ogni modello, assicurandoci che nessun modello includesse esposizioni avvenute dopo la data della visita clinica e dell’ecografia ossea. Ad esempio, i modelli che includevano il T-score a ultrasuoni del secondo trimestre includevano anche il dato sull’esposizione a PM2.5 del giorno di visita del secondo trimestre, non dei giorni successivi.

Modelli a ritardo distribuito (DLMs) delle esposizioni giornaliere a PM2.5 sono stati usati per stabilire trend temporali nelle associazioni osservate, identificare potenziali importanti finestre di suscettibilità, e per esaminare la consistenza di ogni risultato. I DLMs comprendono funzioni di distribuzione lineari e non lineari.

Abbiamo considerato come potenziali variabili: l'età materna, l'indice di massa corporea (BMI), il giorno di gestazione al momento della visita, il livello di istruzione (scuola media, diploma, università), lo status socioeconomico (SES; calcolato utilizzando le linee guida della Associazione Messicana delle Agenzie di Ricerca e di Opinione Pubblica [AMAI], suddivise in tre categorie), parità (0, 1, 2, >2), consumo di alcol (si/no), fumo (si/no), esposizione al fumo passivo (si/no), assunzione regolare di calcio (sì/no), assunzione regolare di vitamina D (sì/no), stagionalità di ogni visita (novembre-febbraio, marzo-aprile, maggio-ottobre) e la data di iscrizione al campione. La selezione per i modelli multivariati si è basata sulla plausibilità biologica e sulla significatività statistica nei modelli bivariati. Età materna, BMI, giorno di gestazione al momento della visita, SES, istruzione e parità sono stati inclusi in tutti i modelli multivariati. Tutte le altre variabili non sono state incluse nel modello multivariato, ma la loro influenza sulla relazione PM2.5 e resistenza dell’osso materno è stata valutata in analisi di sensibilità. Abbiamo anche esaminato le potenziali modifiche portate dall'allattamento al seno perché è noto che quest'ultimo aumenti l’indebolimento dell'osso.

Ruolo della fonte di finanziamento

Il finanziatore dello studio non ha avuto alcun ruolo nella progettazione dello stesso, nella raccolta dei dati, nella analisi dei dati, nella interpretazione dei dati o nella scrittura del rapporto finale. HW e AAB avevano pieno accesso a tutti i dati della ricerca e avevano la piena responsabilità della decisione di sottoporlo alla pubblicazione.

Risultati

Tra il 3 luglio 2007 e il 21 febbraio 2011, abbiamo reclutato 948 partecipanti al PROGRESS che hanno avuto dei nati vivi. Di queste, 941 (99%) avevano dati di esposizione a PM2.5 e 930 (98%) avevano almeno una ecografia ossea precedente. Una donna che ha partorito prima delle 28 settimane è stata esclusa. Al momento del reclutamento, l'età media delle partecipanti era 27,3 anni (SD 5.5) e il BMI medio era 26.9 kg/m² (4.2). La maggior parte non aveva studiato oltre il liceo, non era esposta al fumo passivo in casa e non consumava alcol durante la gravidanza. La popolazione studiata era generalmente di basso SES, con 698 (74%) individui nelle ultime tre categorie dell'indice AMAI. La stima della esposizione a PM2.5 era coerente con i livelli precedenti a Città del Messico e superiore rispetto alla media nazionale messicana (stimata 13.04 μg/m³ nel 2010).

Tabella 1 T-score dell'ecografie per la forza ossea delle donne in gravidanza nella coorte PROGRESS

Corteccia ossea (per raggio; n=941) Trabecola (dalla falange del dito medio; n=941) Secondo trimestre 893 (95%); −1.5 (1.2) 814 (87%); −0.5 (1.1) Terzo trimestre 720 (77%); −1.6 (1.1) 643 (68%); −0.6 (1.2) 1 mese dopo il parto 603 (64%); −1.5 (1.1) 496 (53%); −0.5 (1.1) 6 mesi dopo il parto 480 (51%); −1.5 (1.1) 410 (44%); −0.6 (1.2)