Disegnare il futuro. Quale leadership per un'ecologia integrale?

«Tutto è in relazione», «tutto è collegato», «tutto è connesso»: questo è il ritornello che attraversa la Laudato si’. A partire dagli stimoli offerti da questa enciclica e dalla Fratelli Tutti, in sintonia con gli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite,

vogliamo innescare una riflessione che fornisca ai leader e a quanti ricoprono ruoli di responsabilità, spunti nuovi per navigare la crisi articolata dal punto di vista umano, sociale, culturale, economico, ambientale e spirituale che stiamo attraversando e assumersi la responsabilità di scelte cruciali.Scelte che non possono prescindere da processi di trasformazione interiore individuale che mutino i parametri dei quesiti fondamentali del “chi siamo noi” e del “come ci vogliamo relazionare al mondo che ci circonda”, alla luce delle dimensioni dell’ecologia integrale: per sviluppare una nuova consapevolezza politica e sociale, per promuovere una cultura di pace, per prendersi cura in modo integrale di ogni essere vivente e del pianeta, per festeggiare ogni giorno la vita e la bellezza della Terra.Relatori:Mario Biggeri, Luca Boccoli, Guidalberto Bormolini, Don Luigi Ciotti, Grazia Francescato, Antonella Giachetti, Maurizio Pallante, Giannozzo Pucci, Serena Spinelli.Moderatori:Barbara Carrai, Maria Cristina Carratù, Giuseppe MascambrunoL’evento è gratuito.Sarà possibile partecipare all’evento -attraverso la piattaforma zoom- collegandosi nella data e ora stabilita al seguente link:https://us02web.zoom.us/j/86060704625Per saperne di più: https://ricostruirelavita.it/events/corso-disegnare-il-futuro/?fbclid=IwAR0Adj3e4q2NHnNNQq_EFs4SS6G0uYRxzrYPjWbcvey_NfhS0yDMDT3C_Zg