Il caso di Livorno nord e di Calambrone di Pisa Gemellare di SIN per riaffermare il diritto alla salute I siti di interesse nazionale (SIN) per legge dovrebbero essere bonificati. Dovrebbe essere particolarmente tutelata la salute pubblica e per questo è previsto lo studio epidemiologico SENTIERI. Ciò nonostante nei SIN la popolazione si trova a “lottare” quotidianamente per i diritti fondamentali. Redazione PeaceLink 5 agosto 2021

Desideriamo sostenere le famiglie del quartiere di Stagno Collesalvetti, di Livorno nord e di Calambrone di Pisa. In special modo quelle di Stagno, si trovano a “lottare” quotidianamente per vedere affermare i loro diritti a non respirare aria maleodorante o polveri di natura chimica. Una lotta difficile e spesso impari. Si trovano in difficoltà e non possono vivere una vita tranquilla. Non possono godere pienamente dei loro beni, si pensi alle loro abitazioni, sono costretti a chiudere le finestre e quindi si limita la loro libertà. Ci sembra impossibile che nell’anno 2021 in Italia ancora dobbiamo lottare per vedere affermati i nostri diritti basilari. Crediamo in una Italia diversa, un’Italia con al centro la salute e l’ambiente. Il caso di queste famiglie è meno conosciuto di altri, ma è comunque importante. I tempi riteniamo possano essere maturi per realizzare nei SIN le bonifiche. I territori devono unirsi, le tante opportunità di cambiamento possono gemellarsi. Raffineria ENI Livorno Chiudi