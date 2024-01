La crisi ILVA e il panorama della siderurgia mondiale

Esiste una sovracapacità produttiva di acciaio?

Per sovracapacità produttiva si intende la situazione in cui la capacità produttiva di acciaio globale è superiore alla domanda di acciaio. Ciò significa che vi sono impianti produttivi che non sono in grado di vendere tutta la loro produzione, causando un calo dei prezzi dell'acciaio.