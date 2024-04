Sanzioni alla Russia: efficaci o solo chiacchiere?

La via della pace in Ucraina: un'urgente necessità

Siamo di fronte al fallimento di un'intera strategia che doveva portare alla vittoria e sta portando alla sconfitta. In questo contesto, i pacifisti emergono come l'unica voce ragionevole. Tanto che anche partiti che li deridevano oggi li cercano per dare un po' di lustro alle loro liste elettorali.

30 aprile 2024 - Alessandro Marescotti