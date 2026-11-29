Le varie "ILVA" italiane: una comparazione storica
Il documento allegato ricostruisce la geografia della siderurgia pubblica italiana (IRI/Finsider/Italsider) e chiarisce che i grandi poli a ciclo integrale realizzati sono stati quattro, con Taranto come quarto centro siderurgico, progettato dal 1960 (prima pietra il 9 luglio 1960, avvio tra il 1964 e il 1965).
I quattro poli a ciclo integrale
- Cornigliano (Genova): entrato in funzione nel 1953, uno dei tre poli costieri del Piano Sinigaglia.
- Piombino: polo storico del piano post-bellico.
- Bagnoli (Napoli): terzo polo a ciclo integrale.
- Taranto: il quarto polo, diventato in pochi decenni il più esteso e produttivo d'Europa (circa 15 km²).
A questi si aggiungeva un quinto centro progettato negli anni Settanta a Gioia Tauro, mai realizzato per la crisi del settore. La Ferriera di Servola (Trieste) non rientra tra i quattro grandi: era un impianto specializzato nella ghisa, di dimensioni ridotte (circa 0,56 km²), escluso dal Piano Sinigaglia e inquadrato tra gli impianti minori.
La sproporzione di Taranto
Il documento evidenzia un divario di scala decisivo.
- Altiforni e cokerie: Taranto ha avuto fino a 5 altiforni (di cui 4 attivi) e 10 batterie di cokeria, contro i 2-3 altiforni e 2-4 batterie degli altri poli.
- Capacità produttiva: Taranto ha raggiunto 10-11 milioni di tonnellate annue, contro i 1,5-2,5 milioni degli altri grandi poli. Nel 1980 produceva da sola il 79% di tutto l'acciaio dell'Italsider.
- Impatto delle cokerie: le batterie di cokeria sono la fonte principale delle emissioni più critiche (benzene, benzo(a)pirene, IPA). Taranto ne aveva 12 a ridosso della città (di cui due dismesse).
Il ciclo integrale
Il documento spiega il funzionamento del ciclo integrale: cokeria (cottura del carbon fossile), agglomerazione, altoforno (produzione di ghisa liquida), acciaieria (convertitori LD per trasformare la ghisa in acciaio), laminazione (colata continua e laminatoi per ottenere coils, rotaie, travi, tubi). L'area a caldo è la fase più inquinante. A Trieste il ciclo si fermava all'altoforno, senza acciaieria né laminazione.
Il livello di contestazione ambientale
Il documento compara il grado di mobilitazione cittadina nei diversi siti.
- Taranto: contestazione massima. È l'unico polo ad aver mantenuto l'area a caldo attiva fino ai giorni nostri a ridosso del quartiere Tamburi, diventando un caso giudiziario e internazionale (sequestri, processo "Ambiente svenduto", studi SENTIERI, condanne della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo).
- Cornigliano: contestazione molto alta. Le mobilitazioni degli anni Ottanta e Novanta (in particolare delle "Donne di Cornigliano") portarono all'Accordo di Programma del 1999 e allo spegnimento definitivo dell'area a caldo nel 2005 (cokeria fermata nel 2003).
- Bagnoli: contestazione alta, soprattutto dopo la chiusura (1990-1992), per ritardi, scandali e blocco delle bonifiche.
- Piombino: contestazione minore durante l'attività. La città-fabbrica centenaria, con monocultura economica e dimensioni più contenute, ha mantenuto un rapporto protettivo verso l'impianto; le proteste si sono accese soprattutto dopo lo spegnimento dell'area a caldo nel 2014, intorno alla discarica di Rimateria e al rigassificatore.
Allegati
Le "ILVA" italiane
Fonte: Prompt e supervisione di PeaceLink185 Kb - Formato pdfTaranto, Genova, Napoli, Piombino e Trieste
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