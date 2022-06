Le contraddizioni di Adinolfi sul Manifesto di Ventotene

Santo Stefano vista da Ventotene Autore: Nicola Vallinoto Copyright © Nicola Vallinoto Licenza: CC Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0 Chiudi

Mario Adinolfi, presidente nazionale del Popolo della Famiglia, si è candidato alla poltrona di sindaco di Ventotene e ha pubblicato dall’isola pontina il suo “nuovo manifesto di Ventotene” in cui spiega le sue proposte di rifondazione di una nuova Europa imperniata sulle radici cristiane. Due sono gli aspetti che suggeriscono una sonora bocciatura alle elezioni amministrative.

Il primo è l'affermazione in cui Adinolfi dichiara conclusa l'esperienza dell'Ue e chiede la nascita di "una federazione tra Stati pienamente sovrani". Una palese contraddizione in termini in quanto la "federazione" presuppone una limitazione della sovranità dei singoli Stati che ne fanno parte ovvero la delega della sovranità a una entità superiore nei settori dove si decide in comune (la politica estera e di difesa, la politica economica e monetaria). Il termine corretto per il pensiero del candidato sindaco è la confederazione dove gli Stati mantengono la propria sovranità. Il secondo aspetto riguarda il riferimento alle radici cristiane dell'Europa, argomento che è già stato dibattuto lungamente e scartato dalla Convenzione europea del 2002/03.

Per questi motivi invitiamo Adinolfi a tornare sull'isola pontina a fine agosto e a frequentare il seminario federalista organizzato dall'Istituto Spinelli in modo da porre le basi per una sua candidatura alle prossime elezioni. E se non potesse può sempre leggere "L'ABC dell'Europa di Ventotene" (Ultima spiaggia, Genova-Ventotene 2022) un breve dizionario illustrato per imparare i fondamentali del pensiero federalista.