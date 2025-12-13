Europa, reagisci!
Il desiderio di cittadine e cittadini di mobilitarsi per l'Europa, non solo quella di oggi ma quella che sappiamo potrebbe diventare, c'è, ma non trova chi possa raccoglierne il testimone.
Insieme a un gruppo di attivisti, accademici e semplici cittadini, dandoci il nome simbolico di Noi Europei (https://www.noieuropei.eu/), abbiamo pensato di lanciare una lettera aperta, che non porta la firma di personalità, partiti o altre organizzazioni, ma che vuole essere un appello dal basso per mobilitare l'opinione pubblica italiana e attivarla.
La prossima settimana si terrà un Consiglio Europeo molto importante (18 e 19 dicembre) e il 17 sono previste le comunicazioni della Presidente del Consiglio al Parlamento. Questo è il momento di agire, lanciamo il sasso nello stagno per vedere dove ci porta.
Facci sapere cosa ne pensi e aiutaci a diffondere questo appello, uno strumento di partecipazione aperto all'adesione di tutte e di tutti (c'è un semplice form sul sito). Serve una nuova fase di azione, a partire proprio da mercoledì prossimo, nelle forme che potremo discutere insieme con chi vorrà.
Siamo in contatto con alcune testate per la pubblicazione della lettera non al più tardi di lunedì, qualunque supporto in merito è comunque più che benvenuto.
Grazie per quanto potremo fare, insieme, in questo momento difficile dobbiamo lottare uniti per difendere il futuro in cui ancora speriamo.
Firma e fai girare: https://www.noieuropei.eu/
Articoli correlati
- Lettera aperta alle persone, associazioni e movimenti costruttori di pace
In piazza per un’Europa libera, unita, solidale e di paceQuesta nostra lettera è rivolta a tutto il movimento per la pace che – dopo l’appello lanciato da Michele Serra a scendere in piazza per l’Europa – si sta giustamente chiedendo di “quale Europa” stiamo parlando.9 marzo 2025 - Nicola Vallinoto
In piazza per un'Europa libera e unitaLa risposta all'appello di Michele Serra per una piazza per l'Europa.2 marzo 2025 - Nicola Vallinoto
- Per la verità e la nonviolenza
Giornalisti per Julian Assange (Speak up for Assange)Il 27 ottobre, provato da anni di cattività e abusi che un inviato ONU considera ormai torture, Assange potrebbe essere consegnato agli USA. La speranza è nella mobilitazione dei giornalisti e di chiunque si opponga a un futuro di menzogne e di violenza7 settembre 2021 - Lidia Giannotti
- Denunciò il sistema degli appalti delle autostrade
Lanciata una petizione online per chiedere il ripristino della scorta a Gennaro CilibertoNei giorni scorsi il drammatico appello del testimone di giustizia: "Sono nel mirino del clan D’Alessandro: hanno giurato di spararmi in testa"23 dicembre 2019
Sociale.network