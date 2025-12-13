Europa, reagisci!

Abbiamo bisogno del tuo aiuto! Per un'Europa libera, unità e capace di agire

Noi europei Autore: Comitato promotore noieuropei.eu Fonte: noieuropei.eu Copyright © Comitato promotore noieuropei.eu Licenza: CC Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0 Chiudi

La pubblicazione della nuova dottrina di sicurezza nazionale americana conferma che l'Europa deve "ballare da sola". Nel mondo europeista e federalista stanno nascendo diverse iniziative per reagire, ma tutto si scontra in Italia con la palude dell'immobilismo politico.

Il desiderio di cittadine e cittadini di mobilitarsi per l'Europa, non solo quella di oggi ma quella che sappiamo potrebbe diventare, c'è, ma non trova chi possa raccoglierne il testimone.

Insieme a un gruppo di attivisti, accademici e semplici cittadini, dandoci il nome simbolico di Noi Europei (https://www.noieuropei.eu/), abbiamo pensato di lanciare una lettera aperta, che non porta la firma di personalità, partiti o altre organizzazioni, ma che vuole essere un appello dal basso per mobilitare l'opinione pubblica italiana e attivarla.

La prossima settimana si terrà un Consiglio Europeo molto importante (18 e 19 dicembre) e il 17 sono previste le comunicazioni della Presidente del Consiglio al Parlamento. Questo è il momento di agire, lanciamo il sasso nello stagno per vedere dove ci porta.

Facci sapere cosa ne pensi e aiutaci a diffondere questo appello, uno strumento di partecipazione aperto all'adesione di tutte e di tutti (c'è un semplice form sul sito). Serve una nuova fase di azione, a partire proprio da mercoledì prossimo, nelle forme che potremo discutere insieme con chi vorrà.

Siamo in contatto con alcune testate per la pubblicazione della lettera non al più tardi di lunedì, qualunque supporto in merito è comunque più che benvenuto.

Grazie per quanto potremo fare, insieme, in questo momento difficile dobbiamo lottare uniti per difendere il futuro in cui ancora speriamo.

Firma e fai girare: https://www.noieuropei.eu/