Giornalisti per Julian Assange (Speak up for Assange)

Julian Assange, il fondatore di WikiLeaks che ha reso possibile la conoscenza di centinaia di migliaia di fatti e documenti, altrimenti nascosti, si trova ancora in un carcere di massima sicurezza in Inghilterra.

Dal sito di "Italiani per Assange" Chiudi



Le ultime notizie non sono buone. Non lo sono quelle sulle condizioni di detenzione e di salute di Assange (descritte anche dall’inviato speciale delle Nazioni Unite contro la tortura Nils Melzer, che ha preso espressamente posizione per la sua liberazione). E non lo sono quelle che prevedono che, nella prossima udienza del 27 e 28 ottobre a Londra, Assange sarà estradato negli USA. L’Alta Corte, infatti, dopo l'Appello degli Stati Uniti, ha messo fortemente in discussione la precedente decisione della giudice Vanessa Baraitser che aveva negato l'estradizione chiesta per reati di spionaggio e cospirazione (udienza del 4 gennaio 2021), ritenendo inaccettabili il trattamento e i rischi che Assange si troverebbe ad affrontare, anche per la sua vita.

Le ragioni dell’arresto a Londra nell'aprile 2019 risalgono al giorno in cui Assange, recatosi nel giugno 2012 presso l’Ambasciata del Nicaragua per chiedervi asilo politico, non fece ritorno al proprio domicilio, nonostante fosse indagato dalla magistratura svedese e libero dietro cauzione. Ricordiamo che nei confronti di Assange - che nel 2010 stava per ottenere la residenza in Svezia, dove si sarebbe avvalso delle leggi più avanzate al mondo a tutela della libertà d’informazione - fu aperta un’indagine per stupro che nel giro di poche ore compromise tutto; una vicenda, a detta di una stessa denunciante, andata oltre le intenzioni e la portata delle accuse (rapporti sessuali non protetti), trascinatasi in lungaggini irrisolte per anni.

Tutti i giornalisti, come chiunque consideri inaccettabili comportamenti degli Stati come quelli resi noti da cittadini di vari paesi, grazie ad Assange, e le reazioni e persecuzioni a cui assistiamo (dirette solo contro chi ha rivelato la verità e mai contro i responsabili, persino di morti e violenze del tutto gratuite), dovrebbero mobilitarsi in modo deciso per difendere le ragioni della verità e dell'umanità.

L'iniziativa internazionale dei giornalisti a favore di Assange

Oltre 1700 giornalisti, al momento, si stanno mobilitando in 107 paesi in difesa di Julian Assange, riconoscendo il suo contributo straordinario al giornalismo e alla trasparenza e la possibiltà che ci ha dato di richiamare i governi alle loro responsabilità. Proprio per avere diffuso informazioni che si volevano sottrarre al giudizio dell'opinione pubblica, è stato preso di mira, minacciato e perseguitato, insieme alla sua organizzazione. Assange è vittima di gravi violazioni dei diritti umani da 11 anni, per aver aiutato chi non riusciva a tacere davanti a crimini di guerra, torture e inaudite menzogne (basti pensare alle immagini del trattamento inumano dei prigionieri trattenuti nella base americana a Guantanamo, o al contenuto dei "War Diaries", che mostravano in anticipo le manipolazioni di dati e informazioni emerse in questi giorni sulla gestione e sui risultati della missione in Afghanistan).

D'ora in poi, se gli USA applicheranno la loro legge del 1917, giornalisti di ogni parte del mondo potranno venire accusati di spionaggio e di arrecare rischi per la sicurezza, e quindi estradati in un altri Stati, colpiti certamente anche da campagne infamanti da cui è difficile difendersi.

L'appello si conclude con la richiesta di liberare Assange e l'esortazione dirtetta a tutti i giornalisti, "in questi frangenti decisivi.... a prendere posizione in difesa di Julian Assange. Tempi pericolosi richiedono un giornalismo senza paura". Iniziativa internazionale di giornalisti a favore di Assange Chiudi

Per la firma dell'appello, ci si rivolge a giornalisti e organizzazioni e persone con ruoli correlati al giornalismo: editorialisti, commentatori, editori, fotografi, cameraman, produttori ed editori di media, registi di documentari, informatori, professori/formatori di giornalismo e accademici e ricercatori, rappresentanti di organizzazioni di giornalismo e ruoli simili (come sindacati e ONG che difendono la libertà di stampa e i diritti digitali).

Riproduciamo qui il link all'elenco dei giornalisti firmatari, il link all'appello e il suo testo integrale, in italiano (nel file PDF allegato):

L'elenco degli oltre 1700 giornalisti (al 7 settembre 2021) che si sono mobilitati in difesa di Assange: https://speak-up-for-assange.org/signatures/

Leggi la dichiarazione e firmala (se sei un giornalista, studioso, operatore ecc. dell'informazione): https://speak-up-for-assange.org

-----------------------

Qui puoi firmare la petizione di "Italiani per Assange" diretta alle istituzioni italiane, per la sua liberazione: https://www.change.org/p/british-government-prime-minister-boris-johnson-libert%C3%A0-per-julian-assange-freedom-for-julian-assange?redirect=false

La petizione sui social network: https://www.facebook.com/groups/italianiperassange/posts/746854146199978/