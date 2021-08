Chelsea Manning e Julian Assange hanno scelto la verità

“Collateral murder” è il video dell’uccisione di 18 civili da parte di militari americani in una strada di Bagdad, girato dagli stessi aggressori il 12 luglio 2007. Le immagini mostrano chiaramente che il primo gruppo di persone non sta facendo neppure caso ai due elicotteri che sorvolano la zona. Anche se il militare che chiede l’autorizzazione ad agire accenna alla presenza di armi, in realtà sul campo non ci sono che le telecamere di due reporter dell’agenzia di stampa britannica Reuters. Insopportabile, dopo la prima mattanza, la sequenza successiva (intuita prima che vista), in cui i militari mitragliano anche due uomini che soccorrono l’unico iracheno non ancora colpito a morte, uno dei quali sceso da un veicolo in cui ci sono anche i suoi due bambini, feriti gravemente.

Centinaia di militari americani avevano visto quelle immagini prima del soldato Bradley Manning (ora Chelsea).

Manning nel 2010 è in servizio in Iraq come analista di intelligence, come molti altri giovani militari e contractors. Invia “Collateral murder” all’australiano Julian Assange, che ha fondato l'organizzazione WikiLeaks proprio per mettere a conoscenza l’opinione pubblica di azioni dei governi e delle istituzioni militari che molti hanno interesse a nascondere.

Manning, denunciato dall’hacker a cui parla della sua attività, viene incarcerato e trattato con crudeltà per mesi, infine condannato a 35 anni di carcere sulla base di 20 capi di imputazione. Guardando il film “XY Chelsea”, uscito nel 2019, si fa fatica a pensare a questo ragazzo che nel 2010 ha appena ventitre anni. Perché ha rivelato “segreti di Stato”? “Non si possono tenere nascosti fatti come quelli”, dice, tutt'altro che con spavalderia. Durante la lavorazione del documentario, Manning ha poco più di trent’anni, ma a noi sembra che le difficoltà insormontabili che ha affrontato e le responsabilità che si è assunto riguardino mille vite. Toglie quasi il respiro sentire che, dopo la grazia concessa dal Presidente Usa Obama, Chelsea è stata nuovamente incarcerata per non aver testimoniato contro WikiLeaks. Ora Chelsea Manning, dopo due tentativi di suicidio e la decisione dei giudici che la sua testimonianza è divenuta superflua, è libera.

Manifestazione per la liberazione di Assange Chiudi

Intanto il video ha subito un grande impatto, così come l'attività di WikiLeaks. L’opinione pubblica è venuta a conoscenza di migliaia di misfatti e menzogne documentati dal sito, soprattutto azioni di militari americani, gravi errori, crimini di guerra, violazioni dii diritti umani. Molti abusi ed uccisioni riguardano l'Afghanistan.

Julian Assange è ora in un carcere di sicurezza inglese, dopo anni di accuse di ogni genere ed una persecuzione di cui tutti abbiamo potuto renderci conto in questi anni. Il Presidente americano Joe Biden ha deciso che ci si opporrà alla decisione di non estradarlo in Usa (dove rischia, oltre ad una condanna a vita sulla base di 18 capi di accusa, che le sue ormai pesanti condizioni di salute lo portino rapidamente alla morte). La vicinanza e il sostegno incondizionati ad Assange sono un’esigenza morale che ha molte ragioni. Riguarda innanzitutto la nostra umanità e il nostro senso di giustizia. Ma questa vicenda ha portato a riflettere su cosa diventi una democrazia - formalmente tale – quando si basi su opinioni non realmente libere, poiché basate sulla menzogna.

Chi prova a fare ed a difendere un’informazione indipendente dovrebbe reagire con grandissima determinazione. Ma la storia e la spinta ideale di persone come Julian Assange, così come Chelsea Manning, con le vicende che hanno contribuito a portare alla luce, parlano ad ogni persona onesta e intellettualmente libera.

