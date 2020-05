Julian Assange giovane Hacker nel film "Underground"

Il film, qui in versione integrale, parla del giovanissimo Assange, convinto da sempre che il diritto di conoscere senza censure le azioni dei nostri governi non si discute

Underground è un film realizzato nel 2012 per la televisione australiana dal regista Robert Connolly ed ispirato a un libro del 1997. Il ragazzo, con un talento straordinario nell’uso dei sistemi informatici in un tempo in cui c’è chi ancora non sa cosa siano, ha accanto una madre coraggiosa, infaticabile attivista antinucleare.

A 17 anni Julian è capace di entrare nel sistema informatico di una banca per gioco, per sfida, per passione.

E’ il 1989 e il ragazzo vive in un piccolo centro vicino Melbourne dove è arrivato con la famiglia da Townsville, nel Queensland, in fuga dal patrigno membro di una setta ariana.

Julian, con il nome di “Mandex”, frequenta altri studenti con la sua passione, e dopo essere penetrato nei sistemi informatici di organizzazioni finanziarie, entra nella rete militare americana “Milnett” e in quella della NASA. Intelligenza e abilità si combinano con uno sguardo sul mondo che non concepisce ingiustizie e rassegnazione. Se ci può essere chi non reagisce davanti ad azioni violente e ingiustizie, o non vuole sapere o informarsi di più, Julian non riesce a fermarsi e non cerca ragioni per farlo. Usa il suo formidabile talento per violare sistemi top secret, e se incontra qualcosa che non va, pensa ad agire, a raccogliere prove e a divulgare informazioni. Per lui, da sempre, il diritto di conoscere senza censure anche le azioni di Stati e governi non si discute.

Arrivano il 1991 e la Guerra del Golfo. Julian scopre un’azione di guerra condotta da militari USA contro più di 400 civili iracheni. Ha 20 anni, e dopo le segnalazioni americane, la polizia di Melbourne è da tempo sulle sue tracce.

E' solo l’inizio di una vita eccezionale.

Sappiamo che, dopo quei primi documenti, ne scoprirà, riceverà e pubblicherà centinaia di migliaia in futuro, quando nel 2006, invece di scegliere una vita da miliardario come altri suoi geniali predecessori, fonderà

Ed è il preludio di quanto sta accadendo oggi. Assange, dopo aver chiesto asilo politico nel 2012 all’Ambasciata dell’Ecuador a Londra ed esservi stato confinato, e pare spiato, viene consegnato ad aprile alla polizia britannica. E' in carcere proprio per esservisi rifugiato durante la libertà vigilata, ed è in procinto, si teme, di essere estradato e sottoposto a processo in USA in base a venti gravissimi capi di imputazione.

Il film, che ci porta dentro le comunità Hacker fine anni ’80, è proposto gratuitamente sul sito open source peertube Uno Italia.