La campagna per la liberazione di Assange Fonte: https://www.amnesty.it/free-julian-assange-mobilitazione-globale/ Chiudi

"La decisione dell’Alta corte rappresenta una rara buona notizia per Julian Assange e per tutti i difensori della libertà di stampa. Amnesty International avverte che, se estradato negli Stati Uniti, Assange potrebbe subire gravi violazioni dei diritti umani, inclusi periodi di isolamento prolungato, in violazione del divieto di tortura e altri maltrattamenti". Questo è il commento di Simon Crowther, consulente legale di Amnesty International, dopo che l’Alta corte di Londra ha permesso a Julian Assange di appellarsi contro l’estradizione negli Stati Uniti.

Crowther sottolinea che "il tentativo degli Stati Uniti di processare Assange mette a rischio la libertà di stampa a livello globale e compromette gli obblighi internazionali degli Stati Uniti e il loro dichiarato impegno per la libertà di espressione. Cercando di imprigionarlo, gli Stati Uniti inviano un messaggio chiaro: non rispettano la libertà di espressione e minacciano i giornalisti di tutto il mondo, che potrebbero essere perseguiti solo per aver ricevuto e divulgato informazioni riservate in nome dell'interesse pubblico".

Tra le associazioni che sostengono Julian Assange c'è anche PeaceLink, che si unisce alla lotta per la libertà di stampa e la tutela dei diritti umani, opponendosi con forza all'estradizione di Assange negli Stati Uniti. La lotta per la libertà di Assange non è solo una battaglia per la libertà di comunicazione, ma è anche una lotta contro i segreti e i crimini di guerra che Assange ha svelato. Per questo, è fondamentale che il movimento pacifista abbracci con maggiore determinazione la causa per la liberazione di Assange.

Si segnala un libro di Altreconomia su Assange: cliccare qui.