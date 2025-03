In piazza per un'Europa libera e unita

March for Europe, Roma, 25 marzo 2017 Autore: Nicola Vallinoto Fonte: http://flickr.com/photos/nicolavallinoto/33538067971/in/album-72157681871992825 Copyright © Nicola Vallinoto Licenza: CC Attribuzione 4.0 Chiudi

Dopo l'incontro tra Trump e Zelensky del 28 febbraio vorrei rispondere all'appello di Michele Serra e dirgli che sarò in piazza per l'Europa.Sarò in piazza per la democrazia europea che è sotto attacco.Sarò in piazza per la dignità dei cittadini europei. Per i diritti dei più deboli contro i prepotenti.Scenderò in piazza per l'Europa contro le oligarchie. Contro gli imperi.Contro chi vuole dividerci per dominarci. Contro tutti i nazionalismi.Sarò in piazza per i nostri nonni che hanno combattuto per la nostra libertà contro il nazifascismo.Sarò in piazza per l'Europa, per la pace, contro tutte le guerre.Sarò in piazza per ricordare Altiero Spinelli, Ernesto Rossi, Eugenio Colorni, Ursula Hirschmann che dal confino di Ventotene hanno scritto un Manifesto per un'Europa libera e unita.Sarò in piazza contro tutti gli autocrati del mondo e per i migranti che cercano salvezza nel nostro continente.Sarò in piazza per i nostri figli che devono poter continuare a vivere in un continente senza guerre.Sarò in piazza insieme a tanti cittadini europei e agli amici del Movimento Federalista Europeo, che da 80 anni si batte per gli Stati Uniti d'Europa, con il quale sono sceso decine di volte in piazza a Firenze, a Roma, a Bruxelles, a Nizza.

Saremo in tanti per la nostra Europa libera e unita.