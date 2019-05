L'appello. Padre Alex Zanotelli, missionario comboniano, ed altre cento persone e varie associazioni di solidarietà chiedono al Presidente della Repubblica di intervenire per far cessare l'ecatombe nel Mediterraneo

Appello di Peppe Sini su Il Manifesto Chiudi

Appello:

Il Manifesto - Presidente, fermi la strage nel Mediterraneo

L'appello. Padre Alex Zanotelli, missionario comboniano, ed altre cento persone e varie associazioni di solidarietà chiedono al Presidente della Repubblica di intervenire per far cessare l'ecatombe nel Mediterraneo

PUBBLICATO 22.5.2019, 20:42

su Il Manifesto https://ilmanifesto.it/presidente-fermi-la-strage-nel-mediterraneo/?fbclid=IwAR1OsCUSGaNN9zuuWEgGb9QQHBisPz68RyEef8MiWTw9MfmNx-KPkbgO_Gc

Egregio Presidente della Repubblica, fermi l’ecatombe in corso nel Mediterraneo richiamando il governo al dovere di soccorrere i naufraghi, di salvare le vite umane in pericolo.

E’ il governo italiano, che da un anno sta facendo di tutto per impedire che i naufraghi siano soccorsi e recati in salvo nel nostro paese, il primo responsabile della mattanza di esseri umani nel Mediterraneo: potrebbe salvarli tutti, ed invece decide di farli morire. Chiunque lo vede, chiunque lo sa. Tacere significa essere complici di un immane massacro.

Lei e’ il Presidente della Repubblica, il primo magistrato del nostro paese: nelle forme previste dall’ordinamento, nel pieno adempimento dei suoi doveri istituzionali, intervenga per far cessare la strage, intervenga per impedire altre morti di esseri umani innocenti ed inermi.

Dal profondo del cuore la preghiamo.

Augurandole ogni bene,

Prime adesioni:

Gianfranco Aldrovandi, Guastalla (Reggio Emilia)

Paola Alforno, Carde’ (Cuneo)

Rocco Altieri, Pisa

Maria Giulia Amadasi

Nadia Amaroli, Bologna

Pier Giuseppe Arcangeli, Viterbo

Anna Atti, Parma

Franco Avati, Verona

don Franco Barbero

Daniele Barbieri, Imola

Remo Bellesia, Rolo (Reggio Emilia)

Gabriella Bentivoglio, Macerata

Mariaxaveria Bertola, Alba (Cuneo)

Mariateresa Bertoldi, Incisa Valdarno (Firenze)

Tina Borgogni Incoccia

Anna Bravo

Valentina Bruno

Maria Agnese Cardini, Rignano sull’Arno (Firenze)

Alberto Caroncini, Udine

Fiorentina Charrier

Raimondo Chiricozzi

Stefano Ciccone, Roma

Ornella Clementi

Giancarla Codrignani

Raya Cohen

Nicoletta Crocella

Augusto Dalmasso, Alba (Cuneo)

Lucia Davico, Alba (Cuneo)

Vincenzo De Florio

Marcella Delle Donne

Giorgio Demurtas

Marcella Denegri

Ivano Di Cerbo

Mario Di Marco, Viterbo

Angela Dogliotti

Roberto Escobar, Milano

Sergio Falcone, Roma

Beniamino Favaro, Mogliano Veneto

Laura Favro Bertrando, Sant’Antonino di Susa (Torino)

don Roberto Fiorini, Mantova

Elisabetta Flick, Roma

Nicola Froggio Francica

Mauro Gentilini, Roma

Giuseppina Giacomazzi, Roma

Andrea Indellicati

Chiara Ingrao

Silvio Lancisi, Pian di Sco’ (Arezzo)

Monica Lanfranco

Renata La Rovere, Donne in nero, Napoli

Raniero La Valle

Antonella Litta

Alfredo Llana, Buenos Aires

Giampietro Lodi Rizzini, Sabbioneta (Mantova)

Pierpaolo Loi, Monserrato (Cagliari)

Giacomo Lombardo, sindaco di Ostana (Cuneo)

Edoardo Longobardi

Eugenio Longoni

Irene Lopez, Milano

Silvana Magni, Varese

Giovanni Mandorino

Beppe Marasso

Alessandro Marescotti, Taranto

Carlo Alberto Mari

Giuliana Martirani, Napoli

Clementina Mazzucco, Rivoli (Torino)

p. Carmine Miccoli, Lanciano

Sara Michieletto

Roberto Mina

Gianfranco Monaca, Asti

Pierantonio Montecucco, Voghera (Pavia)

Luisa Morgantini

Rosangela Mura

Laura Nanni, Roma

Pina Natale, Roma

Silvana Natali, Mantova

Amalia Navoni, Milano

Giuseppe Padovano, Foggia

Vittorio Pallotti

Gaia Pallottino, Roma

Marco Palombo

Sergio Paronetto, presidente del Centro studi di Pax Christi Italia

Maria Luisa Paroni, Sabbioneta (Mantova)

Diego Passini, Comunita’ cristiana di base di Bologna

Maria Paola Patuelli, del Comitato in difesa della Costituzione di Ravenna

Italo Pent, Sant’Antonino di Susa (Torino)

Maria Speranza Perna, Napoli

Enrico Peyretti, Torino

Cinzia Picchioni

Francesca Piras, Alba (Cuneo)

Giuliano Pontara, Stoccolma

Pilar Quarzell Castel

Massimo Radice

Marco Ramazzotti

Mariella Ratti, La Spezia

Maria Ricciardi Giannoni, Parma

Monica Righini, Gualtieri (Reggio Emilia)

Annamaria Rivera, Roma

Alessandra Romano, Battaglia Terme (Padova)

Dina Rosa, Casalmaggiore (Cremona)

p. Agostino Rota Martir, Pisa

Antonia Sani, Roma

Maria Santo, Viterbo

Romilda Saetta, Pistoia

Lilia Sebastiani, Terni

Bruno Segre

Peppe Sini, Viterbo

Ezio Smeriglio

Marino Tambuscio, Vado Ligure

Olga Turchetto, Treviso

Olivier Turquet

Laura Tussi

Mao Valpiana, Verona

Guido Viale

Giulio Vittorangeli, Tuscania (Viterbo)

padre Alex Zanotelli

Luisa Zanotelli

Silvia Zaru

Franca Zucalli, Roma

Associazione Italia-Nicaragua, circolo di Viterbo

Associazione Italianisudamericani, Buenos Aires

Associazione “Un bambino per amico”, Gualtieri (Reggio Emilia)

Assopace Palestina

Campagna “Balconi Salva Gente”

“Centro di ricerca per la pace, i diritti umani e la difesa della

biosfera” di Viterbo

“Collettivo nonviolento uomo ambiente” della Bassa (Reggio Emilia)

Donne in nero di Varese

Lega obiettori di coscienza di Verona

Peacelink

rivista “Pretioperai”

Rete Radie’ Resch di Foggia

Rete Radie’ Resch di Mogliano Veneto

Rete Radie’ Resch di Treviso

Per adesioni: centropacevt@gmail.com

Per scrivere direttamente al Presidente della Repubblica: dalla home page del sito www.quirinale.it cliccare sull’icona della busta postale in alto al centro e successivamente compilare il format.