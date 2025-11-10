En provenance d'Israël, des informations font état de tortures infligées à des prisonniers palestiniens et de lois liberticides

Des vidéos et des rapports médicaux confirment la torture d'un détenu à Sde Teiman. Mais cette pratique inacceptable qui consiste à cibler ceux qui dénoncent les crimes graves plutôt que les responsables, et ceux qui révèlent des cas de collusion ou de complicité, persiste.

En août 2024, Yifat Tomer-Yerushalmi, responsable du plaidoyer militaire israélien, remet une vidéo à un journaliste de la chaîne 12. On y voit un groupe de réservistes de Tsahal (l'armée israélienne) agresser un jeune prisonnier palestinien, qui subira de graves blessures internes, comme le confirmeront les rapports médicaux et la lourde opération qu'il subira par la suite. L'agression, filmée par une caméra de surveillance, a lieu à la base de Sde Teiman , dans le désert du Néguev, où, après le 7 octobre 2023, une prison a été établie pour les personnes arrêtées à Gaza. Mais les plaintes et les témoignages concernant d'autres centres de détention (plus inaccessibles aux journalistes que ce qui se passe à l'intérieur de la tristement célèbre base de Guantanamo, établie à Cuba par les États-Unis) ne manquent pas.

Certains soldats font l'objet d'une enquête officielle et sont en détention. Mais avant la diffusion de la vidéo, outre le soutien indéfectible du ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, les agresseurs ont été acclamés par une frange de manifestants qui, menés par des parlementaires d' Otzma Yehudit (le parti de Ben-Gvir), ont même tenté de prendre d'assaut le bâtiment Sde Teiman pour les libérer.

Malgré les preuves de torture et de responsabilité, le Premier ministre Netanyahu continue de manifester son soutien aux suspects, tandis que les attaques personnelles les plus féroces (suite à des accusations d'abus de pouvoir, de fraude, d'obstruction à la justice et de diffusion de documents classifiés) ont toujours été dirigées contre l'avocate militaire , qui a démissionné après sa récente arrestation et est actuellement hospitalisée, suite à une probable tentative de suicide.

Parallèlement, le ministre Ben-Gvir promet d'accélérer le processus d'adoption du projet de loi prévoyant la peine de mort pour les terroristes qui tuent un Israélien, projet de loi approuvé par le Comité national de sécurité israélien (avec le soutien de Netanyahu et de Gal Hirschel, coordinateur de la gestion des otages). Ben-Gvir précise que tout pouvoir discrétionnaire de la part des juges sera interdit. À cet égard, il convient de rappeler que, bien que le code pénal israélien prévoie la peine de mort pour certains crimes, celle-ci n'a pas été appliquée depuis 1962 , date de l'exécution du dignitaire SS nazi Adolf Eichmann.

De plus, si la Knesset vote en faveur de cette mesure à deux reprises malgré l'opposition des conseillers juridiques, le gouvernement israélien pourra bientôt fermer n'importe quel média étranger sans intervention judiciaire, visant ainsi à transformer la soi-disant « loi Al-Jazeera » — une mesure exceptionnelle désormais caduque — en loi ordinaire, dont l'application pourrait gravement restreindre la liberté d'information.