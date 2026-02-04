Lettre au ministre des Affaires étrangères concernant le renouvellement du traité New START
Nous devons lancer une campagne de pression sur le gouvernement afin de demander le renouvellement du traité New START ( Nouveau traité de réduction des armements stratégiques) . Ce traité expire demain, le 5 février. Il a permis de maintenir un équilibre dans le domaine des missiles nucléaires, réduisant ainsi le nombre de missiles immédiatement opérationnels pour les États-Unis et la Russie. Voici une lettre adressée au ministre des Affaires étrangères, une lettre que chacun peut adapter et envoyer. Il s'agit d'une lettre de la campagne CND ( Campagne pour le désarmement nucléaire) adressée au ministre britannique des Affaires étrangères, en l'occurrence le ministre Tajani. PeaceLink a traduit la lettre de la CND en italien et la diffuse à toutes les personnes et associations engagées dans la lutte pour le désarmement nucléaire.
Message
Objet : Demande d'engagement de l'Italie en faveur du renouvellement du traité New START
À : gabinetto.ministro@cert.esteri.it CC: segreteria.ministro@cert.esteri.it
Ou vous pouvez l'envoyer par courriel ordinaire à: gabinetto@esteri.it
Au ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Antonio Tajani
Monsieur le Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale,
Je vous écris, au nom du Gouvernement, pour demander le renouvellement du Traité de réduction des armements stratégiques (Nouveau START), qui doit expirer le 5 février 2026.
Le traité New START représente actuellement le dernier accord en vigueur limitant la taille des arsenaux nucléaires des États-Unis et de la Russie. Son expiration constituerait un grave recul pour le contrôle international des armements et déstabiliserait davantage encore une situation mondiale déjà extrêmement fragile. Ce traité garantit un cadre minimal de limitation et de prévisibilité entre les deux principales puissances nucléaires, élément essentiel à la sécurité internationale dans son ensemble.
L'accord fixe des limites claires au déploiement d'ogives nucléaires et de leurs vecteurs (missiles et bombardiers) et prévoit des mécanismes d'inspection et de partage de données qui contribuent à réduire la méfiance mutuelle et le risque d'erreur d'appréciation. Depuis son entrée en vigueur, le traité New START a produit des résultats concrets, conduisant au démantèlement de milliers d'armes nucléaires et de leurs vecteurs par les États-Unis et la Russie.
Notre pays a maintes fois exprimé son soutien aux instruments de contrôle des armements et au multilatéralisme en matière de sécurité internationale. À l'heure où de nombreux analystes considèrent le risque de recours à l'arme nucléaire comme le plus élevé depuis la fin de la Guerre froide, notre pays se doit de renforcer son engagement en faveur de mesures visant à réduire les tensions et les risques d'escalade.
En tant qu’État partie au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP), notre pays a la responsabilité de contribuer activement aux efforts de désarmement nucléaire et de réduction des risques à l’échelle mondiale. Un soutien résolu au renouvellement du traité New START constituerait un signal concret et crédible de notre engagement envers ces principes.
Je vous exhorte donc à user de l'influence diplomatique de votre gouvernement, y compris aux niveaux européen et multilatéral, pour encourager le renouvellement du traité New START et pour travailler avec les partenaires internationaux afin d'éviter l'effondrement total de l'architecture de contrôle des armements nucléaires.
J'attends avec intérêt votre réponse afin de clarifier comment notre nation entend honorer ses obligations au titre du TNP et contribuer, à ce stade délicat, à la réduction des risques nucléaires à l'échelle mondiale.
Signez avec vos nom, prénom, profession (le cas échéant) et ville de résidence.
Elle peut également être signée au nom d'une association.
