"Non dobbiamo mai dimenticare che siamo Resistenza"

Il 28 giugno 2009, l'Honduras si svegliava in mezzo a un colpo di stato civile militare. Ciò che i poteriche imperversano nel Paese centroamericano e i militari non avevano però calcolato era la gigantesca reazione del popolo honduregno, che si è immediatamente dichiarato in resistenza, e l'incrollabile solidarietà internazionale.Quelassassino ha segnato una svolta nella storia recente dell'Honduras, facendo cadere la maschera dell'ipocrisia ed evidenziando, fuori da ogni ragionevole dubbio, chi stesse davvero con il popolo, con i settori più diseredati ed emarginati, con la democrazia e l'istituzionalità e chi, al contrario, stesse con i potenti e difendesse i loro interessi.Il poteredi una destra recalcitrante, alleata occulta del più becero e pericoloso conservatorismo statunitense, ha usato il colpo di Stato per espandere ulteriormente e senza freni il modello neoliberale estrattivista .Durante più di 12 anni hanno privatizzato e smantellato il settore pubblico, saccheggiato le casse dello Stato, militarizzato i territori, depredato i beni comuni e messo in vendita il Paese. Ma il popolo honduregno in resistenza non si è mai arreso, ha mostrato il petto, si è organizzato ed è sceso in piazza, instancabilmente, giorno dopo giorno, esigendo giustizia e il ripristino dell'ordine democratico.Sono stati anni di lotta senza tregua, di repressione, di gas e manganelli, di armi assassine puntate contro il popolo, di corruzione e saccheggi, di brogli elettorali, di centinaia di vittime di una narco-dittatura spietata.Solo la forza di un popolo organizzato, che ha saputo mettersi dalla parte giusta della storia, sostenuto da un'instancabile solidarietà internazionale, ha potuto porre fine a tanta impudenza, insediando la prima donna presidente dell'Honduras, che ora ha avviato la rifondazione del Paese.L'Honduras e il suo popolo sono stati, e continuano a essere, un esempio di resilienza per il mondo, dimostrando che solo l'unità, per quanto difficile sia, del politico con il sociale può dare battaglia alle forze oscure e assassine, che accaparrano le ricchezze e gettano nella miseria la stragrande maggioranza della popolazione.Durante la cerimonia di commemorazione del 15° anniversario del colpo di Stato e le celebrazioni di 15 anni di resistenza, Bertha Oliva, coordinatrice del Comitato dei famigliari dei detenuti scomparsi in Honduras (Cofadeh), ha ricordato le centinaia di vittime della repressione omicida e ha invitato il popolo honduregno, e lo stesso governo, a non dimenticare mai che il "potere è nelle strade".

Ha inoltre invitato il sistema giudiziario a rompere il velo dell'impunità che, a 15 anni dal colpo di Stato, ancora copre e protegge i responsabili e autori del golpe.

L'ex presidente Manuel Zelaya, spodestato 15 anni fa e tornato in Honduras dopo quasi un anno di esilio per dare vita al Partito libertà e rifondazione (Libre), braccio politico del Fronte nazionale di resistenza popolare (Fnrp), ha ringraziato l'eroico popolo dell'Honduras, che ha saputo affrontare la violenza omicida e che, ancora oggi, è artefice di questa nuova fase di speranza che il Paese sta vivendo.

Ha poi riconosciuto il ruolo della solidarietà internazionale di governi, organizzazioni, movimenti e media internazionali, che hanno permesso di rompere l'assedio costruito in quei tragici momenti dai golpisti.

Una solidarietà che si è ritrovata proprio nei giorni scorsi a Tegucigalpa e che ha partecipato a due eventi continentali di grande importanza: la seconda riunione della Celac Sociale (Comunità degli stati latinoamericani e caraibici) e il 27° incontro del Foro di Sao Paulo.

"Siamo Resistenza!"

Ha infine preso la parola la presidentessa honduregna Xiomara Castro, ricordando i tragici eventi del 2009 e i 12 anni di narco dittatura, ma anche i risultati raggiunti e i passi in avanti fatti dal suo governo durante gli ultimi due anni e mezzo.

"Le forze conservatrici hanno paura del popolo organizzato. Sono stati 12 anni e mezzo di resistenza e di lotta. Un popolo invincibile sulla strada della rifondazione del Paese. Non dobbiamo mai dimenticare che siamo la Resistenza", ha concluso Castro.

Fonte: Rel UITA (spagnolo)