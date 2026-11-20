Marlon Ochoa Fonte: CNE La crisi istituzionale in Honduras segna un nuovo capitolo nella spirale di scontro politico e giudiziario che attraversa il Paese centroamericano dopo le controverse elezioni generali dello scorso anno.



Mercoledì 18 novembre, un tribunale di Tegucigalpa ha emesso un mandato di cattura immediato nei confronti di Marlon Ochoa, ex consigliere del Consiglio Nazionale Elettorale (Cne). Secondo l'atto trasmesso alla Direzione investigativa della polizia, l'ex funzionario è accusato di presunti reati elettorali e di violazione dei doveri d'ufficio a danno della Costituzione e della pubblica amministrazione.



Il provvedimento arriva a sette mesi dalla sua destituzione, avvenuta tramite una procedura di impeachment (juicio político) approvata dalla maggioranza parlamentare ultraconservatrice.



La replica dall'esilio



“È successo ciò che avevamo già denunciato. Questo fa parte dello stesso piano che iniziava con la mia destituzione, proseguiva con la mia cattura e mirava ad assassinarmi una volta in carcere”, ha dichiarato Ochoa dall'esilio.



L'ex consigliere ha assicurato di non pentirsi di aver denunciato i grossolani brogli elettorali dello scorso anno, accompagnati dall'ingerenza degli Stati Uniti e di Israele per alterare la volontà popolare. “È un grande onore per me essere perseguitato da un governo che si trova dov'è solo grazie a una farsa, a un colpo di Stato elettorale”, ha aggiunto.



Ochoa ha ribadito di non avere alcuna intenzione di rientrare volontariamente nel Paese per consegnarsi a un sistema giudiziario totalmente subordinato agli interessi delle élite politiche ed economiche locali. Ha definito inoltre il mandato d'arresto una rappresaglia politica orchestrata per metterlo a tacere.

Durante le elezioni del 2025, Ochoa si era rifiutato di avallare la proclamazione di Nasry Asfura come presidente prima che venissero conteggiati migliaia di verbali e risolti migliaia di ricorsi, denunciando altresì gravi irregolarità, ripetute interruzioni del sistema di scrutinio preliminare, attacchi informatici e la sospensione del conteggio elettronico per oltre 24 ore.



Un copione già visto



La misura contro Ochoa non costituisce un fatto isolato, ma si inserisce in una trama più ampia di criminalizzazione dell'opposizione e di uso strumentale della giustizia (lawfare). Lo stesso copione giudiziario ha colpito Mario Morazán, ex magistrato del Tribunale di Giustizia Elettorale, destituito insieme a Ochoa e ai magistrati supplenti, il quale affronta accuse e pressioni giudiziarie per presunti reati contro la forma di governo e la democrazia.



Nelle ultime settimane, l'offensiva della magistratura ha raggiunto anche i vertici della precedente legislatura. A metà ottobre, la Procura ha formalizzato un'istanza di incriminazione nei confronti di Luis Redondo, ex presidente del Congresso Nazionale, accompagnata da un mandato di cattura internazionale.



Insieme a Redondo, anche lui in esilio, sono sotto processo i deputati ed ex deputati che hanno fatto parte della Commissione Permanente parlamentare, che ha approvato un decreto con cui si ordinava al Cne la revisione e il riconteggio “voto per voto” di circa 20 mila verbali elettorali. La “giustizia” imputa loro i reati di usurpazione di funzioni e abuso d'ufficio per aver convocato sessioni straordinarie e approvato decreti.



Mentre le udienze preliminari contro gli ex parlamentari procedono tra ricusazioni e tensioni nelle aule di tribunale, l'assedio giudiziario attorno ai protagonisti del ciclo politico legato all'ex governo di Xiomara Castro continua a stringersi.



Punitivismo giudiziario



In questo contesto, il Comitato dei Familiari dei Detenuti Scomparsi in Honduras (Cofadeh) ha lanciato un allarme per la recente Legge Speciale per il Rafforzamento del Quadro Penale e Processuale, approvata dalla maggioranza parlamentare bipartitica.

La sua coordinatrice, Bertha Oliva, ha denunciato il retroscena di queste riforme. “Modificare il Codice Penale per punire l'opposizione politica e sociale non serve a combattere i criminali, bensì a blindare l'impunità di chi è al potere e ad annullare lo Stato di diritto, lasciando i cittadini in una totale vulnerabilità”.



Per l'autorevole difensora dei diritti umani si tratta di “una mutilazione dei diritti e dei trattati internazionali di cui l'Honduras è firmatario e che sono al di sopra di ogni nostro agire”. Infine, Oliva ha definito le riforme come una forma di minaccia e intimidazione, il cui scopo di fondo è la criminalizzazione di determinati settori della società.