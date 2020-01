Riflessioni di una sardina

Sardine for future Autore: Mauro Biani Chiudi

Le critiche mosse al movimento delle sardine sono strumentali. Giornalisti (?), destri e sinistri figuri si arrogano il compito di screditare un movimento, cui nessuno, al momento, è nelle condizioni, culturali, prima ancora che politiche, di rispondere.Chiedere al movimento di avanzare proposte significa non sapere che cos'è un movimento. Un movimento, per sua natura, avanza delle richieste e spetta alla politica organizzata rispondere ed elaborare un progetto.Il movimento che ha invaso le Piazze chiede a una sinistra inesistente e, in qualche modo, complice della degenerazione della politica, di riprendersi il proprio ruolo.Prima ancora dell'abbandono delle periferie o delle fabbriche, la sinistra ha tradito i propri valori fondanti, ha disertato il conflitto, recidendo le radici da cui trae alimento la democrazia.Negare il conflitto equivale a negare la democrazia che del conflitto si nutre.Riappropriarsi del conflitto sacrificato sull'altare del politicamente corretto e della logica perversa di non criticare la propria parte politica per non dare il fianco all'avversario.Questo è il punto centrale che emerge prepotente dalle piazze.Il movimento delle sardine si prende la parola facendosi conflittuale nelle sue richieste radicali.Anche la società civile in questi anni si è assopita perché, inascoltata, ha deposto le armi e ha delegato troppo, ma adesso è arrivata una scintilla che riaccende la passione e la voglia di partecipare veramente.Bisogna sperare e adoperarsi perché da questa scintilla si propaghi un rogo. Un rogo che lasci tra la cenere il cadavere del redivivo fascismo, ma anche della pseudosinistra.Il vero nemico del movimento non è la destra di Salvini ma tutti i vari "sinistrati" pronti a mettere le briglie o a fare le pulci al movimento, e la sinistra (?) di governo, che nel suo agire politico ha dimenticato i principi costituzionali di cui deve essere pervasa la democrazia.Il PD ha paura del movimento perché non lo governa e, soprattutto, perché accogliere oggi le istanze del movimento equivale a snaturare la natura stessa del PD.È triste dirlo, ma il movimento non ha interlocutori politici.E questo è un problema, ma può anche una opportunità poiché dal crogiuolo del movimento può nascere un nuovo soggetto politico, così come non è impensabile sperare in una rifondazione dell'esistente.