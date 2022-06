Caporetto non è in Italia, lo sapevate?

Si chiamano psyops (operazioni psicologiche) e servono a modificare la percezione della guerra

Mentre si parlava di una vittoria di Zelensky, in realtà in queste settimane accadevano tre cose terribili: boom di export per la Russia, carneficina dei soldati ucraini e avanzata delle truppe di Mosca. Un +90% di export di gas e petrolio con cui Putin può pagarsi la guerra per tutto il 2023

13 giugno 2022 - Alessandro Marescotti