Leggere l'Inferno di Dante nel quartiere Tamburi di Taranto

per me si va tra la perduta gente”.

per me si va ne l'etterno dolore,

"Per me si va ne la città dolente,

Proprio gli ignavi che hanno ispirato la Targa della Maledizione: "coloro che possono fare e che non fanno nulla per riparare".

e dietro le venìa sì lunga tratta

di gente, ch'i' non averei creduto

che morte tanta n'avesse disfatta.

Ricordo che il giorno in cui – con i miei studenti e con tantissimi giovani – ero davanti alla Procura della Repubblica per esprimere solidarietà ai magistrati che avevano messo sotto accusa l’ILVA (era la primavera del 2012), si avvicinò un giornalista e chiese ai miei ragazzi: “Perché siete qui?” Un mio studente rispose lapidario: “Abbiamo studiato Dante e gli Ignavi. E noi non vogliamo essere ignavi”.

SECONDA RIFLESSIONE sul recital civile di ieri al quartiere Tamburi di Taranto. Se la prima riflessione era su Dante e gli ignavi, questa è invece su Dante e la sconfitta. La cultura, la poesia, l'arte. Strumenti per uscire dalla sconfitta, dal senso umiliante della sconfitta. Lo dico spesso ai miei studenti: Dante è qui con noi, e leggendolo oggi è lui il vincitore, mentre Bonifacio VIII - il vincitore di allora - è lo sconfitto di oggi.

In tanti ragionano nella vita in termini di vittoria e di sconfitta, o si vince o si perde. Alcuni ammettono anche che ci sia anche una terza possibilità: il pareggio. Io ritengo che vi sia una quarta possibilità: la resistenza. La resistenza è una partita che non si chiude, è una finestra aperta sul futuro. La partita in tal modo non si chiude grazie alla capacità di resistere. E ne escono vincitori anche i perdenti, perché hanno saputo usare l'arte della parola, il linguaggio di chi non perderà mai. Dante ha perso ma non è mai stato un perdente. La sua poesia lo ha riscattato dalla sconfitta. La sua poesia è stata la resistenza di un uomo alla straripante potenza del potere. Ieri abbiamo usato il linguaggio della poesia, di fronte alla straripante potenza del potere. Ieri abbiamo usato l'arma più forte che possiamo avere per resistere e acquisire consensi: la cultura.

TERZA RIFLESSIONE sul recital civile di ieri nel quartiere Tamburi. Ed è questa: la cultura ha avuto la capacità di tenere assieme persone diverse, con scelte diverse, che se avessero dovuto discutere di politica avrebbero probabilmente generato un confronto polemico. La scelta di un evento culturale di tipo narrativo ha importao a tutti il linguaggio della memoria. La memoria come racconto. La memoria è ciò che non muore. A differenza di tante, troppe, altre cose.

QUARTA RIFLESSIONE sul recital civile di ieri ai Tamburi. La presenza di Mimmo Cavallo ha fatto la differenza. Quando lo abbiamo presentato ho sottolineato che lui è stato il precursore musicale del concetto di "razzismo ambientale". Fu molto vicino alla lotta contro la centrale nucleare di Avetrana che quaranta anni fa tentarono di installare approfittando che Taranto e la sua provincia erano ormai già rovinate. Questa la canzone di Mimmo Cavallo sul razzismo ambientale: "Siamo meridionali" (del 1980). È stato il leader dei diritti civili afroamericano Benjamin Chavis a coniare il termine “razzismo ambientale” nel 1982. Si tratta di una forma di razzismo sistemico per cui le comunità etniche minoritarie sono sproporzionatamente gravate da rischi per la salute.

QUINTA RIFLESSIONE. E' stata una serata del dolore e della commozione. Ci siamo trovati a fronteggiare le nostre emozioni che emergevano dalle storie raccontate. Durissimo ogni volta riviverle e condividerle in pubblico. Sono storie che andranno rivissute ancora, ancora e ancora. Coinvolgendo più persone rispetto a ieri. Lo slancio di entusiasmo di chi ha dato vita al recital civile si è scontrato con tante cose, dal caldo allo spinotto che non funzionava, per terminare con le aspettative di un maggiore pubblico. Eravamo cinquanta. Ma ho ricevuto molti messaggi di persone che ci hanno visto a Rainews o sui social. Che ci hanno mandato un abbraccio virtuale, che ci hanno messo like a centinaia.

SESTA RIFLESSIONE. Sulla speranza. La speranza era una parola che non mi piaceva quando ero un ragazzo. Speranza era per me l'anticamera dell'illusione, della consolazione. E polemizzavo contro quella parola. Oggi mi sono riconciliato con la parola "speranza", perché ogni lotta ideale a lungo termine nella storia ha avuto non solo la dimensione della lotta immediata ma anche la dimensione profonda della speranza. La speranza è la lotta contro lo sconforto, contro la solitudine, contro il senso della sconfitta che incombe in ogni lotta contro l'ingiustizia. Quella speranza che faceva cantare ai neri d'America

Della speranza parlavano i versi di una poesia di Pablo Neruda che ieri abbiamo letto



SPERANZA



Ti saluto, Speranza, tu che vieni da lontano

inonda col tuo canto i tristi cuori.

Tu che dai nuove ali ai sogni vecchi.

Tu che riempi l’anima di bianche illusioni.

Ti saluto, Speranza, forgerai i sogni

in quelle deserte, disilluse vite

in cui fuggì la possibilità di un futuro sorridente,

ed in quelle che sanguinano per le recenti ferite.

SETTIMA RIFLESSIONE. Sulla forza invisibile che ci sostiene, sulla grande anima che si ricompone stando assieme, anche in un piccolo gruppo.



"Nessuno tocchi la vita. Nessuno in nome del lavoro svenda la dignità degli uomini. Lo Stato che non difende i cittadini è complice di chi inquina, di chi uccide e di chi in nome dello sviluppo, avvelena il pane che offre. Ognuno ha diritto di respirare, di vivere nei luoghi in cui è nato senza la paura di ammalarsi e morire. I luoghi non devono essere violentati. Ogni lembo di terra non deve essere umiliato e schiacciato sotto la logica del profitto e della speculazione. La società non sarà mai giusta se non avrà a cuore il futuro delle giovani generazioni. Chi non fa nulla per cambiare le cose è complice di questa crudele ingiustizia".