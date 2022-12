La storia di Francesco Pirini, sopravvissuto alla strage nazista

Francesco Pirini, testimone della strage nazista di Monte Sole, vicino alla lapide all'ex oratorio di Cerpiano (BO) Autore: Udo Gümpel Fonte: https://www.facebook.com/photo/?fbid=10229581746197157&set=a.1145685811492 Chiudi

Quando ho incontratola prima volta, nel 2002, non si sapeva chi fosse responsabile della morte dei suoi familiari, da leggere sulla lapide all'ex oratorio di Cerpiano, dove furono uccisi circa 50 bambini insieme alle loro suore, da un gruppo di uomini delle SS della 16.ma Divisione Reichsführer SS Heinrich Himmler. Francesco



Il suo racconto fatto alla nostra telecamera, sul luogo della strage, insieme a quello del suo amico e all'epoca ragazzino chiuso nell'oratorio, Fernando Piretti, ci aiutò moltissimo ad accendere l'attenzione dell'opinione pubblica sia in Germania che in Italia sulle stragi che dopo la "scoperta" dei fascicoli del cosiddetto "armadio della vergogna" erano nuovamente caduti nel dimenticatoio generale.



In Germania non indagava nessuno, ed eravamo nel 2002, e in Italia, alla nostra domanda alla procura militare di La Spezia sullo stato delle indagini rispetto alla strage di Monte Sole, ci fu detto: "Non abbiamo ancora riaperto il fascicolo".



Cosa ci raccontò Francesco quel momento? Che lui, avendo gia 17 anni all'epoca, il 29 settembre 1944, fuggì nel bosco di fronte all'oratorio, mentre il suo amico Ferdinando, cugini suoi e la sua sorella Lidia, rimasero dentro. Arrivò un gruppo di SS, misero una mitragliatrice, a piede abbassato - riferisco le parole del testimone oculare Fernando, dal servizio che abbiamo mandato in onda in Germania, 2002, ripreso più volte anche in Italia- e gli SS sparavano per uccidere tutte le persone assembrate nella chiesetta. Fernando e Lidia rimasero in vita, feriti, sotto i corpi degli altri, per un'intera giornata, mentre Francesco osservò la scena da fuori, da una decina di metri, non muovendosi per tutto il giorno. Vide anche che degli SS lanciarono delle bombe a mano nella chiesetta, perché si sentivano ancora dei lamenti, dei rumori, non tutti nella chiesetta erano morti all'istante.

Dagli atti americani dell'indagine della strage - gli atti italiani ci erano preclusi- avevamo l'indicazione di un nome, di uno dei responsabili, il sotto-ufficiale, dell'eccidio a Cerpiano, un tale "SS Meyer". Un suo collega di compagnia, Wilhelm Kneissl, lo aveva denunciato.



All'inizio 2002 siamo riusciti a trovarlo ad Essen, dove aveva vissuto da allora, dopo la guerra. Certamente il suo nome era un problema per la ricerca, perché "Meyer" è una delle varianti del nome più comune tedesco, il "Rossi" tedesco. Pensate, ancora oggi molti giornalisti non riescono a copiare bene il suo nome dai registri penali, perciò figura come Mayer, Maier, Meyer: invece si chiamava Albert Meier.

Mi fa entrare a casa sua, e fronte alla nostra telecamera è il primo SS che ammette - con un certo orgoglio- di aver partecipato all'eccidio di Monte Sole.

Quando me lo trovai di fronte, era ancora convinto di aver fatto la cosa giusta.



"Ma Signor Meier, perché avete ucciso anche donne e bambini?" "Ci sparavano dai tetti."

"Anche donne e bambini?"

"Erano contro di noi".

Meier non ha più vissuto il suo processo, è morto prima, molti altri invece si. Ma ciò che a Francesco Pirini, Ferdinando Piretti, Ferruccio Laffi, tutti i tre sopravvisssuti dell'eccidio che ho intervistato, interessava, non era una "vendetta", un 90enne in galera, ma stabilire la verità storica.



Fa capire a che cosa l'esser umano è capace, quando toglie all'avversario, al diverso, la qualifica di "esser umano", diventa un "bacillo sinistro" da "ripulire", come si era espresso Meier, il Meier con "ei" e un'anima davvero nazista.

Grazie alla toccante, chiara, fortissima testimonianza, noialtri, il team della tv tedesca, redazione Kontraste, Rene Althammer, l'operatore Fabrizio Trevis, l'assistente Lars Balhorn, la nostra instancabile guida nella ricerca dei documenti storici, Carlo Gentile, che ci avvisò di tutti segreti degli archivi, guidandoci nei meandri della difficile storia, abbiamo potuto svegliare le coscienze, dato il nostro contributo a dare almeno un volto agli assassini - che erano ancora vivi, all'epoca, e non morti, come ipotizzava qualcuno.

Quello che mi ha sempre colpito, incontrando i superstiti, i familiari, che nessuno aveva mai avuto problemi con il sottoscritto, in quanto tedesco, nessuna recriminazione, anzi, direi, erano tutti molto contenti che un team di tedeschi e italiani insieme volessero fare luce su questo periodo più brutto della nostra comune storia.



p.s. Vi ricordo che in primavera, a data da comunicare, presenteremo noi, Carlo e il sottoscritto, il progetto sugli autori delle stragi, fatti nuovi e interessanti, nel "Taeterprojekt". Stay tuned.