La professoressa Vera Velluto

Attivista per la pace e docente di inglese, molti la ricordano per la sua attività di animazione sociale nei locali della Chiesa Valdese in via General Messina a Taranto, diventati negli anni Settanta una seconda casa per gli studenti, luogo di aggregazione e di attivismo civico.

Il suo cognome era Vera Petrosillo ma era ai più conosciuta come "la professoressa Velluto". Ancora negli anni Settanta era il nome del marito che veniva associato a una docente.

Insegnava inglese nel Liceo Scientifico Battaglini negli anni in cui più forte è stata la dialettica fra destra e sinistra e Vera, notoriamente comunista, è stata un riferimento forte e sicuro. E ha continuato a esserlo, senza alcun "pentimento".

Finita la scuola, apriva le porte della Chiesa valdese per le iniziative studentesche. Erano migliaia i volantini che riportarono la scritta: "ciclostilato in proprio via General Messina 69". I solerti controllori della fede politica degli studenti si aspettavano di trovare in via General Messina 69 un covo di incalliti comunisti e invece trovavano la Chiesa Valdese, con frotte di studenti che si incontravano, discutevano in assemblea, leggevano i libri della biblioteca, portavano la chitarra e cantavano gli Inti Illilani. Rigorosamente all'insegna della più sana voglia di vivere. Chi ricorda quegli anni Settanta ha ben presente questo clima di festa e di entusiasmo che faceva della politica una calamita capace di attrarre i giovani studenti stanchi della solita vita e del conformismo imperante nei piani alti della società.

Nella Chiesa Valdese per due anni scolastici, dal 1974 al 1975 e dal 1975 al 1976, vennero organizzate le assemblee del Comitato Unitario del Battaglini, con Salvatore Lombardi, Vito Basile, Patrizia Consiglio, Fulvio Cagnazzi, Mario Feroce e tanti altri. Lì ci si dava appuntamento per organizzare le liste per le elezioni nei consigli di classe e di istituto, per pianificare le assemblee e gli scioperi. E ovviamente con noi c'era Sergio Velluto, il figlio di Vera, che portava le chiavi del portone e ci accendeva la luce del salone.

Poi venne l'esperienza nel 1975 di Cristiani per il Socialismo, con la partecipazione di Leo Corvace e Loredana Flore. Entrambi giovani attivisti in quegli anni nella lotta per la pace e contro la militarizzazione del territorio, assieme a Pio Castagna di Pax Christi. In tutte quelle iniziative la Chiesa Valdese, con il suo ampio salone e la sua generosa ospitalità, era il punto di incontro per l'intera città. Vera Velluto era la garanzia che ogni cosa nascesse e si concludesse per i fini genuini per cui era stata concepita.

A Vera stiamo pensando per una giornata di memoria collettiva. Vogliamo ricordarla per il grande contributo che ha fornito per la crescita della coscienza sociale degli studenti. Vogliamo dedicare una giornata per ripensarla a Taranto, la città dove sono radicati i ricordi più belli di una stagione di grande speranza e di grande impegno. Per condividere quello che ci ha lasciato in eredità, per riscoprire assieme ciò che Vera è stata per noi.