Cronache dal reparto di oncologia di Taranto

Sono qui per un controllo ma ci sono ragazzi e anziani in attesa per la terapia

Ospedale oncologico Moscati di Taranto

"Cinquantadue", grida una una voce in fondo al corridoio.

Siamo in attesa, come anime sospese in questo 'fresco' - e già perché qui l'aria condizionata funziona - corridoio d'aspetto dell'Ospedale Moscati.

Io sono qui per un controllo, ma c'è gente (anche ragazzi e anziani) in attesa per la terapia.

Sono le 13 passate e c'è ancora tanta gente che "serenamente' attende il suo turno.

Sembra un supermercato, si chiacchiera, qualcuno ascolta il podcast, qualcuno naviga in rete.

Manifestazione del 21 luglio 2025 a Taranto in piazza Gandhi. In piazza contro l'inquinamento cancerogeno dell'ILVA

Malgrado tutto si va avanti con rassegnato fatalismo.

Un signore esclama 'EVVIVA' solo perché è arrivato il suo turno.

Mi chiedo quante di queste persone, se potessero, cancellerebbero l'Ilva.

Io intanto il 30 andrò in piazza, non so se serva, ma so che devo esserci.