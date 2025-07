Abbassiamo la produzione fino a non uccidere?

Lettera al Sindaco di Taranto sull'Autorizzazione Integrata Ambientale

Il Parere Istruttorio Conclusivo presenta molteplici carenze per cui si chiede di non procedere all'approvazione. Taranto è al primo posto per tumori di origine professionale ma non c'è una verifica dello stato di salute dei lavoratori. Inoltre manca il calcolo del Carbon Budget Residuo nazionale.

16 luglio 2025 - Alessandro Marescotti