Trieste, sanzionata la volontaria che ha curato i piedi ai migranti

L’episodio è avvenuto intorno alle 21:15 di domenica scorsa in piazza Libertà, davanti alla stazione dei treni. Fornasir si è fermata sul marciapiede per medicare i ragazzi, ma è stata immortalata da un funzionario della Digos; nel verbale è stata richiamata la borsa da cui la presidente aveva preso i cerotti. [

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