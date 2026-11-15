La paradossale sanzione è dovuta al fatto che ha messo i cerotti anche dopo le ore 20
Trieste, sanzionata la volontaria che ha curato i piedi ai migranti
Avrebbe fatto troppo, secondo le autorità. Un gesto di cura verso alcuni giovani migranti con i piedi feriti, tra cui dei minorenni, è costato una multa a Lorena Fornasir, presidente dell'associazione Linea d’Ombra a Trieste.
15 novembre 2026
Redazione PeaceLink
L’episodio è avvenuto intorno alle 21:15 di domenica scorsa in piazza Libertà, davanti alla stazione dei treni. Fornasir si è fermata sul marciapiede per medicare i ragazzi, ma è stata immortalata da un funzionario della Digos; nel verbale è stata richiamata la borsa da cui la presidente aveva preso i cerotti. [1]
La sanzione è scattata perché l'intervento è avvenuto fuori dall'orario consentito. Le prescrizioni della Questura di Trieste, infatti, permettono alle associazioni di distribuire pasti, coperte e prestare assistenza in piazza esclusivamente dalle 18:00 alle 20:00, dal lunedì al venerdì, e solo previa comunicazione scritta. [1]
Il provvedimento arriva a stretto giro da un altro episodio analogo: la sera precedente, un'altra volontaria della stessa associazione era stata sanzionata dopo aver semplicemente indicato a un gruppo di migranti dove trovare assistenza. [1]
La vicenda, resa nota da Il Piccolo e riportata da Telefriuli, ha rapidamente sollevato un'ondata di indignazione e messaggi di supporto. In rete è stato lanciato l'appello simbolico "Armiamoci di cerotti" per esprimere solidarietà ai volontari. [1]
Lorena Fornasir è una psicologa clinica e psicoterapeuta in pensione, nota per essere la presidente e co-fondatrice dell'associazione di volontariato Linea d’Ombra ODV.
Da oltre dieci anni rappresenta una delle figure simbolo dell'accoglienza e del primo soccorso ai migranti che arrivano a Trieste dopo aver percorso la rotta balcanica.
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