Perché ricordare Aldo Moro

Aldo Moro, ucciso dalle Brigate Rosse, e Peppino Impastato, ucciso dalla mafia.

Li ricordiamo entrambi oggi, nove maggio.

Due storie diverse ma entrambe con un problema: quello della verità.

Di Peppino Impastato sono noti i tentativi di depistaggi e di infangare la sua immagine.

Di Aldo Moro la verità - ancora una volta la verità! - è stata tenuta per anni in un limbo. E ancora oggi c'è una parte della verità che non emerge e che riguarda i segreti di Stato. Segreti e depistaggi per tanti anni sono stati un ostacolo all'accertamento dei fatti.

Moro stava rivelando segreti di Stato alle Brigate Rosse, a partire da Gladio. E a quel punto era preferibile che non ne uscisse vivo. Negli Stati Uniti Moro aveva ricevuto minacce per via della sua apertura ai comuniti. Egli sapeva che la sua linea gli poteva costare la vita. Sorprendente fu la manipolazione delle Brigate Rosse. Il Memoriale Moro rimase nascosto per anni in un'intercapedine, chissà perché, di una base delle Brigate Rosse a Milano, in via Montenevoso, e l'originale dei suoi scritti non si trova più. Perché? Candidamente i brigatisti dicono di aver bruciato le carte di quel "processo" di cui loro dicevano di voler pubblicizzare ogni atto: un vero controsenso. Quella versione non regge, dato che Moro non era reticente e aveva scritto cose che avrebbero fatto tremare il potere politico, con i suoi segreti.

Vi fu una trattativa fra pezzi dello Stato e le Brigate Rosse perché la verità non emergesse.

I brigatisti che oggi si esibiscono in rituali di perdono non hanno fornito alcuna indicazione per chiarire i lati oscuri di quella vicenda, tanto che è stata necessaria un'altra commissione parlamentare su Moro.

Aldo Moro è ancora oggi un uomo scomodo, che è scomodo ricordare.

Per questo PeaceLink gli ha dedicato uno spazio.

Vogliamo essere utili alla verità, e la verità è la grande assente, dopo tanti anni, in questa storia di sangue e di segreti.

E senza verità non c'è perdono.