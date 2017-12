Vaccino Aids: sui brevetti soldi pubblici e profitti privati. Lettera a Ricciardi, presidente Iss - di Vittorio Agnoletto

Ancora tutti insieme per discutere e confrontarci contro i poteri forti, le lobby dell'acciaio, la tirannia del capitalismo neoliberista e finanziario. Ancora tutti insieme per la chiusura dell'area a caldo dell'Ilva per la salute di cittadini, operai, lavoratori. Con la Taranto che Resiste

25 novembre 2017 - Laura Tussi