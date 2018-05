ANPI

LA PRIMAVERA DELLA COSTITUZIONE

Monticchiello; 1,2 e 3 giugno 2018



PRESENTAZIONE BREVE:

Il panorama delle feste resistenti della nostra provincia si arricchisce quest'anno di un nuovo evento: la prima FESTA DELLA COSTITUZIONE, che si svolgerà dall'1 al 3 giugno a Monticchiello (Pienza, SI), un luogo emblematico per la storia della Resistenza nel nostro territorio. L'organizzazione della festa è a cura del Coordinamento dei circoli ANPI della Valdichiana, ma aderiscono e partecipano circoli della Val d'Orcia, dell'Amiata e - più in generale - tutta la squadra ANPI a livello provinciale.

Siamo orgogliosi di potervi presentare questo programma, fatto di incontri, musica, conferenze, teatro, cinema e condivisione, reso possibile anche dalla sinergia con le istituzioni, le amministrazioni e tanta parte della società civile del territorio. Nei giorni della festa sarà anche possibile mangiare alla Taverna di Bronzone del Teatro Povero di Monticchiello, che è uno dei nostri partner organizzativi. Partner tra i quali ci fa piacere ricordare, per il notevole contributo al programma, anche l'Associazione Arci Ponti di Memoria.

Se anche voi volete dare una mano o un contributo, i contatti a cui mandare eventuali disponibilità o richieste sono i seguenti: su Facebook, la Pagina ANPI Valdichiana; via email: anpivaldichiana@outlook.com . Informazioni per chi venisse da fuori, anche per pernottamenti in convenzione: ufficio turistico del Teatro Povero di Monticchiello, 0578 75 51 18, tutti i giorni (lunedì pomeriggio escluso) dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.



PROGRAMMA DELLA FESTA

aggiornato al 13 maggio 2018



VENERDì 1 GIUGNO

ore 18 “ORAZIONE CIVILE PER LA RESISTENZA”

di e con DANIELE BIACCHESSI AUTORE, SCRITTORE, PRESIDENTE A.R.C.I. PONTI DI MEMORIA



ore 21:30, “DAGLI APPENNINI ALLE ANDE”

SPETTACOLO di MAX COLLINI

a seguire DJ SET con DJ GABRI (WildRinaldi)



SABATO 2 GIUGNO

ore 10.00 NEOFASCISMO, LA GALASSIA NERA

intervengono:

SAVERIO FERRARI OSSERVATORIO DEMOCRATICO NUOVE DESTRE

MARCO SOMMARIVA AVVOCATO, EX CANDIDATO MINACCIATO DA NUOVE DESTRE

GIOVANNI BALDINI CURATORE DELLA RICERCA SULLA ‘GALASSIA NERA’, PATRIA INDIPENDENTE

coordina SARA LUCARONI GIORNALISTA DE L'ESPRESSO



ore 15.00 SIAMO TUTTI PREMI NOBEL PER LA PACE con ICAN

Presentazione Del Libro "ANTIFASCISMO E NON VIOLENZA"

con LAURA TUSSI AUTRICE

a seguire presentazione del libro "GIOVANNI PESCE"

con FABRIZIO CRACOLICI, AUTORE E PRESIDENTE ANPI NOVA MILANESE

coordina LAURA MATTEI, direttore STANZE DELLA MEMORIA di SIENA



ore 17.00 LE PAROLE DELLA COSTITUZIONE

GIOVANNI MARIA FLICK AUTORE DEL LIBRO "ELOGIO DELLA COSTITUZIONE"

ALBERTO ASOR ROSA SCRITTORE

SILVIA CALAMANDREI PRESIDENTE BIBLIOTECA ARCHIVIO CALAMANDREI MONTEPULCIANO

coordina PIETRO CLEMENTE STANZE DELLA MEMORIA



ore 19.00 LE BUONE PRATICHE DELLA COSTITUZIONE: #IOSIAMO

SPETTACOLO TEATRALE di e con TIZIANA DI MASI



ore 21.00 proiezione del film “TUTTO DAVANTI A QUESTI OCCHI” intervengono:

WALTER VELTRONI REGISTA DEL FILM

PIERO TERRACINA SOPRAVVISSUTO AD AUSCHWITZ

coordina LAMBERTO PIPERNO, COMUNITÀ EBRAICA SIENA



Domenica 3 giugno

ore 10.00 LA REPUBBLICA SI DIFENDE: AZIONI E DELIBERE ANTIFASCISTE DEI COMUNI

ANTONIO DECARO PRESIDENTE NAZIONALE ANCI

MATTEO BIFFONI PRESIDENTE ANCI TOSCANA

FABRIZIO CRACOLICI ANPI NOVA MILANESE

PAOLO LIMONTA CONSIGLIERE COMUNALE DI MILANO

EMANUELE FIANO relatore del DDL “La norma contro l'apologia del fascismo”

coordina SILVIA FOLCHI ANPI PROVINCIALE



ore 11.30 Presentazione CARTA DI MONTICCHIELLO "AGIRE PER REAGIRE"

progetto per una carta dei valori e delle buone pratiche antifasciste e resistenti

rivolto a istituzioni, amministrazioni pubbliche e associazioni della vita civile;

coordina ALBERTO QUINTI ANPI VALDICHIANA



ore 17.00 IL FUTURO DELLA MEMORIA

GIUSEPPE TERI ASSOCIAZIONE LIBERA, Vice Presidente Nazionale Associazione Caponnetto

CARLO SMURAGLIA PRESIDENTE EMERITO NAZIONALE A.N.P.I.

FRANCESCA CHIAVACCI PRESIDENTE NAZIONALE A.R.C.I.

coordina DANIELE BIACCHESSI PRESIDENTE A.R.C.I. PONTI DI MEMORIA



ore 20.00 CONCERTO JAZZ DI CHIUSURA - "LA LIBERTÀ È COME L'ARIA"

GIOVANNI GUIDI PIANOFORTE

MIRCO RUBEGNI TROMBA