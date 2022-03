Manifestazione nazionale per la pace il 5 marzo a Roma

Guerra in Ucraina, il percorso per costituire un comitato per la pace a Lecce

Peacelink fa da raccordo telematico riportando puntualmente online le date dei presídi nelle città e diffondendo le testimonianze e gli interventi sulla stampa. Molto positiva la partecipazione a Lecce. Ne è testimonianza il lungo elenco di associazioni che si sono attivate per la pace.

2 marzo 2022 - Redazione PeaceLink