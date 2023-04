L’intero percorso copre 4.000 km

Staffetta dell'umanità per la pace: il percorso

La staffetta per la pace in Ucraina è stata lanciata da Michele Santoro e si effettua in un’unica giornata, domenica 7 maggio. La modalità sarà quella del "flash mob", il momento della camminata sarà alle ore 12. Qui trovi le risposte alle domande più frequenti e la mappa geolocalizzata.