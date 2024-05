Rete dei comitati per la pace di Puglia

La Rete dei Comitati per la Pace della Puglia si impegna a promuovere la pace, la giustizia e i diritti umani attraverso azioni concrete e mobilitazioni della società civile. Ha già organizzato iniziative contro la guerra in Ucraina e a Gaza.

Missione. La Rete dei Comitati per la Pace della Puglia si impegna a promuovere la pace, la giustizia e i diritti umani attraverso azioni concrete e mobilitazioni della società civile.

Obiettivi

Sensibilizzare l'opinione pubblica sui costi umani e sociali dei conflitti armati.

Promuovere il dialogo e la cooperazione come strumenti per risolvere i conflitti.

Sostenere le vittime della guerra e difendere i diritti umani in ogni contesto.

Collaborare con altre organizzazioni della società civile per realizzare progetti e iniziative pacifiche.

Attività

Organizzazione di eventi, manifestazioni e dibattiti sulla pace e sul disarmo.

Promuovere eventi in vista del G7 2024.

Supporto alle iniziative locali e internazionali volte a prevenire i conflitti e a promuovere la riconciliazione.

Campagne di sensibilizzazione e educazione sui diritti umani e sulle conseguenze della guerra.

Collaborazione con istituzioni e organizzazioni internazionali per la promozione dell'educazione alla pace.

Partecipazione. La Rete dei Comitati per la Pace della Puglia accoglie con entusiasmo la partecipazione di individui e organizzazioni che condividono i valori di ripudio della guerra sanciti dalla Costituzione italiana. La partecipazione è importante per promuovere la pace e costruire un mondo migliore per tutti.

Iniziative già svolte