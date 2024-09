Veleggiata della pace

L'autunno si riscalda

Sabato prossimo, 21 settembre, Giornata Internazionale della Pace, si terranno iniziative di lotta da nord a sud del Paese, in risposta all’appello del Comitato "No Comando NATO Né a Firenze Né Altrove" per dare un segnale forte e chiaro di protesta contro la NATO.

18 settembre 2024 - Patrick Boylan